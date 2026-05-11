Fotogalerie: Beste Stimmung bei Bieranstich am Flatschacher See

Beim Hirter-Bieranstich am Flatschacher See am Freitag, den 8. Mai, herrschte beste Stimmung. Zahlreiche Gäste kamen, um gemeinsam mit dem neuen Pächter die Saison feierlich zu eröffnen. Für besondere Genussmomente sorgten die regionalen Köstlichkeiten und das frisch gezapfte Freibier, das bei den Besuchern großen Anklang fand. In der gemütlichen Atmosphäre wurde bis in die Abendstunden gefeiert und auf die erfolgreiche Saison angestoßen. Mit dabei: die bekannte Sängerin Melanie Payer, Weinexperte Günther Jordan, Elektromeister Andreas Huber, Künstlerin Helga Jordan, Techniker Horst Ogertschnig.

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