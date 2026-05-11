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Das Bild auf 5min.at zeigt den Bieranstich am Flatschacher See
Zahlreiche Gäste kamen zum Hirter-Bieranstich an den Flatschacher See.
Flatschacher See
11/05/2026
Bilder

Fotogalerie: Beste Stimmung bei Bieranstich am Flatschacher See

Am Freitag gab's am Flatschacher See Freibier: Beim Hirter-Bieranstich herrschte beste Stimmung. Wir haben hier einige fotografische Highlights für euch.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(104 Wörter)

Beim Hirter-Bieranstich am Flatschacher See am Freitag, den 8. Mai, herrschte beste Stimmung. Zahlreiche Gäste kamen, um gemeinsam mit dem neuen Pächter die Saison feierlich zu eröffnen. Für besondere Genussmomente sorgten die regionalen Köstlichkeiten und das frisch gezapfte Freibier, das bei den Besuchern großen Anklang fand. In der gemütlichen Atmosphäre wurde bis in die Abendstunden gefeiert und auf die erfolgreiche Saison angestoßen. Mit dabei: die bekannte Sängerin Melanie Payer, Weinexperte Günther Jordan, Elektromeister Andreas Huber, Künstlerin Helga Jordan, Techniker Horst Ogertschnig.

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