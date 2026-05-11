Im Lesachtal steigt wieder Rauch auf – noch immer kein „Brand aus“

Der große Waldbrand im Lesachtal hält Feuerwehr und Region weiter in Atem. Trotz unermüdlichen Einsatzes gibt es noch immer gefährliche Glutnester – und der erlösende Regen blieb bislang aus.

Bereits seit 24. April kämpfen Feuerwehren im Lesachtal gegen einen großflächigen Waldbrand an. Und heute, am 11. Mai, ist noch immer kein „Brand aus“ in Sicht. Wie Florian Jost vom Bezirksfeuerwehrkommando Hermagor auf Anfrage von 5 Minuten erklärt, sind die Florianis nach wie vor im Einsatz.

Glutnestersuche und Rauch im Lesachtal

Bereits seit Längerem sind die Einsatzkräfte vor allem mit der Suche nach Glutnestern beschäftigt. Der lang ersehnte Regen in ausreichender Menge ist nämlich auch am Wochenende ausgeblieben. „So geregnet, dass es viel bewirkt hätte, hat es immer noch nicht. Wir müssen die nächsten Tage abwarten“, erklärt Jost gegenüber 5 Minuten. Mittlerweile steige sogar ab und zu wieder Rauch auf.

Die Wunschvorstellung vom tagelangen Regen

Darum fliegen nach wie vor Drohnen mit einer Wärmebildkamera über das betroffene Gebiet. „Wenn eine Wärmequelle angezeigt wird, wird das Glutnest ausgegraben“, erklärt Jost das Vorgehen. Eine anstrengende und langwierige Arbeit für die Einsatzkräfte. Mittlerweile stehen zumindest nur noch die örtlichen Feuerwehren im Einsatz, die bei Bedarf ausrücken. „Wenn man sich was wünschen könnte, wäre das ein paar Tage gleichmäßiger Regen, der schön einsickert – das wäre ideal“, so Jost weiter. Die aktuellen Wetterprognosen für die nächsten Tage lassen zumindest ein wenig Hoffnung aufkommen. Nach einem ergiebigen Regenguss würde weiter mit Wärmebildkameras kontrolliert werden und wenn keine Wärmesignaturen mehr zu sehen sind, könnte endlich „Brand aus“ gegeben werden.

Waldbrand im Lesachtal im Überblick

Der Waldbrand im Kärntner Lesachtal brach in der Nacht auf den 24. April im Bereich Promeggen östlich von Maria Luggau im Lesaachtal aus und entwickelte sich innerhalb weniger Stunden zu einem der größten Brände der Region seit Jahren. Begünstigt durch extreme Trockenheit, starken Wind und das steile Gelände breitete sich das Feuer auf mehr als 110 Hektar aus. Die Löscharbeiten gestalteten sich äußerst schwierig, da sich der Brand in unwegsamem Gelände ausbreitete. Mehr als 200 Feuerwehrleute aus Kärnten und Osttirol standen zeitweise im Einsatz, unterstützt von mehreren Hubschraubern des Innenministeriums und des Bundesheeres. Bereits am 29. April gab die Polizei bekannt, dass der großflächige Waldbrand wahrscheinlich durch eine nicht ordnungsgemäß entsorgte Zigarette ausgelöst worden war.

Trockenheit auch für Landwirtschaft gefährlich

Die aktuelle Trockenheit macht nicht nur den Einsatzkräften im Lesachtal zu schaffen. Auch seitens der Kärntner Landwirtschaft sind die Klagen über den ausbleibenden Regen groß. Landwirtschaftskammer-Präsident Siegfried Huber warnte kürzlich gar vor einer „Katastrophe“. Mehr dazu findest du hier: Jahrhundert-Trockenheit: Steht Kärntens Landwirtschaft vor dem Kollaps?