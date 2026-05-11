/ ©FF Sachsenburg
LKW-Reifenbrand: Feuerwehr im Einsatz
Die Freiwillige Feuerwehr Sachsenburg wurde heute zu einem LKW-Reifenbrand gerufen. Der Einsatz war aber rasch wieder beendet.
Die FF Sachsenburg wurde heute, 11. Mai, gegen 5 Uhr zu einem Einsatz alarmiert. Bei einem LKW waren die Reifen in Brand geraten.
Fahrzeuglenker brachte Brand unter Kontrolle
Der Fahrer des betroffenen Fahrzeuges konnte vor dem Eintreffen der Feuerwehr den Brand bereits mit einem Feuerlöscher unter Kontrolle bringen. Der Einsatz war also rasch wieder beendet.
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