LKW-Reifenbrand: Feuerwehr im Einsatz

Die Freiwillige Feuerwehr Sachsenburg wurde heute zu einem LKW-Reifenbrand gerufen. Der Einsatz war aber rasch wieder beendet.

Die Feuerwehr Sachsenburg wurde heute in den frühen Morgenstunden zu einem Reifenbrand gerufen.

Die Feuerwehr Sachsenburg wurde heute in den frühen Morgenstunden zu einem Reifenbrand gerufen.

Die FF Sachsenburg wurde heute, 11. Mai, gegen 5 Uhr zu einem Einsatz alarmiert. Bei einem LKW waren die Reifen in Brand geraten.

Fahrzeuglenker brachte Brand unter Kontrolle

Der Fahrer des betroffenen Fahrzeuges konnte vor dem Eintreffen der Feuerwehr den Brand bereits mit einem Feuerlöscher unter Kontrolle bringen. Der Einsatz war also rasch wieder beendet.