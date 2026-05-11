Amira Aly wurde zum Opfer: „Hätte nie gedacht, dass mir das passiert“

Die TV-Moderatorin Amira Aly hat auf Instagram öffentlich gemacht, dass sie Opfer eines Betrugsversuchs geworden ist. In einem emotionalen Video schildert die gebürtige Kärntnerin, wie sie auf eine täuschend echte SMS und einen anschließenden Anruf hereinfiel. „Ich hätte niemals gedacht, dass mir das passiert“, erzählt Aly gleich am Anfang. „Und ich schäme mich so sehr für meine eigene Dummheit.“

SMS von Kreditkartenfirma um Mitternacht

Der Vorfall passierte laut Amira Aly am Wochenende während eines Aufenthalts in Hannover, wo sie mit ihrer Mutter das „World of Orient“-Festival besuchte. Kurz nach Mitternacht erhielt sie eine SMS, die scheinbar von der Nummer kam, über die sie normalerweise die Freigabe-PIN-Codes für ihre Kreditkarte bekommt. In der Nachricht ging es um eine angebliche Zahlung über 9.500 Euro an ein Krypto-Unternehmen. Dazu der Hinweis: Wenn sie die Zahlung nicht selbst durchgeführt habe, solle sie sofort anrufen. Und dann nahm das Unglück seinen Lauf.

Hast du schon einmal eine Betrugs-SMS bekommen? Einmal. Ich bekomme solche Nachrichten ständig. Nein, zum Glück noch nie! Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

„Ich habe alles geglaubt“

Die Nachricht wirkte echt, im bestehenden Chatverlauf seien frühere echte Nachrichten von American Express sichtbar gewesen. Darum rief sie die Nummer an. Am Telefon meldete sich eine angebliche IT-Abteilung. Der Mann behauptete laut Aly, ihr Handy sei gehackt worden und eine „polnische IP-Adresse“ habe Zugriff auf ihre Daten. „Und was soll ich euch sagen? Ich habe alles geglaubt, was er gesagt hat“, erzählt die Kärntnerin in dem Video. Der Anrufer sprach von Sicherheitsproblemen, einem gehackten Konto und einem angeblichen „Sicherheitsfonds“, auf den sie Geld übertragen solle.

Panisch reagiert – aber richtig

Aly beschreibt, wie sie immer nervöser wurde. Besonders, weil es laut ihren Aussagen um ihr Haupt- und Geschäftskonto ging. „Ich habe die Panik bekommen“, sagt sie im Video. Doch glücklicherweise dachte sie selbst an eine Lösung, die ohne den angepriesenen „Sicherheitsfonds“ auskam. Dazu schildert sie selbstironisch: „Gott sei Dank war ich nicht so blöd. Also ich war schon blöd, aber so blöd auch wieder nicht.“ Sie überwies ihr Geld stattdessen schrittweise auf andere eigene Konten.

„Das war eine absolute Vollkatastrophe“

Gleichzeitig sperrte sie ihr Online-Banking und setzte sogar ihr Handy zurück, weil sie tatsächlich glaubte, Hacker hätten Zugriff darauf. Lustig war diese Prozedur für sie jedenfalls nicht, denn da sie ein iPhone besitzt, braucht sie ein zweites Apple-Gerät, um es wieder neu zu aktivieren. „Ich sitze da um zwei Uhr nachts in Hannover im Hotelzimmer, weiß nicht welche Zimmernummer meine Mama hat“, erzählt sie. Nicht einmal einen Wecker für den nächsten Morgen habe sie sich stellen können. „Das war eine absolute Vollkatastrophe!“, fasst sie die Erlebnisse der Nacht zusammen.

„Du wurdest verarscht“

Erst am nächsten Morgen kamen die Zweifel an der ganzen Geschichte. Von einem anderen Handy aus rief Aly ihren Partner an und erzählte ihm die Geschichte. Seine Reaktion war eindeutig: „Du wurdest verarscht.“ Zunächst habe sie das nicht glauben wollen. Doch nach und nach sei ihr klar geworden, dass sie auf Betrüger hereingefallen war. Das Problem: Da sie ihr Handy zurückgesetzt hatte, konnte sie nicht sofort nachsehen, was auf ihrem Konto los war und auch ihren Bankberater konnte sie nicht anrufen. Bange Stunden folgten: „Also stehe ich jetzt hier und weiß nicht, ob mein Geld weg ist oder nicht. Ich habe mich noch nie in meinem Leben so, so, so, so doof gefühlt“, schildert die Moderatorin ihre Gefühle.

„Passt auf!“

Nun heißt es also abwarten, ob sie „in ihrer Panik“ richtig gehandelt hat. Mit ihrem Video will Aly nun andere warnen, nicht in dieselbe Falle zu tappen. „Banken reagieren so nicht, habe ich jetzt auch gelernt“, sagt sie. Sie erklärt außerdem, dass echte Mitarbeiter normalerweise zuerst persönliche Sicherheitsabfragen stellen würden, bevor überhaupt über Kontodaten gesprochen werde. Trotz der Scham habe sie sich bewusst entschieden, öffentlich darüber zu sprechen, um andere vor solch bösen Erfahrungen zu bewahren. „Passt auf!“, appelliert sie am Ende ihres Videos.