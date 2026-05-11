Mit 86 Jahren verstorben: Kärnten trauert um Unternehmer

Eberstein nimmt Abschied von Volkhard Neuper. Der Unternehmer und Träger des Goldenen Ehrenzeichens verstarb im 87. Lebensjahr. Er hinterlässt ein großes Erbe in Wirtschaft und Politik.

Mit dem Tod von Volkhard Neuper verliert Kärnten eine seiner markantesten Unternehmerpersönlichkeiten. Der Mitinhaber der Dolomit Eberstein Neuper GmbH sowie der Haldittbergbau Verwaltungs-GmbH verstarb am vergangenen Mittwoch im Alter von 86 Jahren. Über sechs Jahrzehnte hinweg lenkte er die Geschicke der beiden Betriebe in Kärnten und der Steiermark.

Jäger und Ortsparteiobmann

Doch Neupers Wirken reichte weit über die Werksgrenzen hinaus: Als langjähriger ÖVP-Ortsparteiobmann brachte er sich aktiv in die Gestaltung seiner Heimatgemeinde Eberstein ein und trieb die Entwicklung mit großer Besonnenheit voran. Auch in der Jägerschaft hinterlässt er eine Lücke: Als leidenschaftlicher Weidmann und Landesrotwildreferent setzte er sich intensiv für die Belange der Natur und des Wildes ein, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet.

Goldenes Ehrenzeichen erhalten

Seine Verdienste wurden bereits im Jahr 2004 offiziell gewürdigt, als ihm das Goldene Ehrenzeichen des Landes Kärnten verliehen wurde. Die Verabschiedung und die heilige Seelenmesse fanden bereits am Samstag um 14 Uhr in der Pfarrkirche Eberstein statt, wo Weggefährten und die Bevölkerung gemeinsam die letzte Ehre erwiesen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.05.2026 um 14:37 Uhr aktualisiert