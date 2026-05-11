Schockfund: Tote Frau (84) in Wörthersee entdeckt

Tragödie in Krumpendorf: Eine 84-Jährige verunglückte am Montagmorgen tödlich im Wörthersee. Ein Passant entdeckte die Frau leblos im Wasser. Für sie kam jede Hilfe zu spät.

Trotz des schnellen Eingreifens der Ersthelfer und des Notarztteams konnte das Leben der Frau nicht mehr gerettet werden.

Trotz des schnellen Eingreifens der Ersthelfer und des Notarztteams konnte das Leben der Frau nicht mehr gerettet werden.

Ein tragischer Vorfall ereignete sich am Montagmorgen im Gemeindegebiet von Krumpendorf. Eine 84-jährige Kärntnerin kam bei einem Badeunfall im Wörthersee ums Leben.

Fund durch Passanten

Gegen 7:30 Uhr morgens bemerkte ein Passant eine regungslose Person im Wasser und schlug sofort Alarm. Die Rettungskräfte waren in kürzester Zeit vor Ort und leiteten umgehend Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Trotz des schnellen Eingreifens konnte das Leben der Frau nicht mehr gerettet werden. „Durch den verständigten Notarzt konnte nur mehr der Tod festgestellt werden. Fremdverschulden konnte ausgeschlossen werden“, so die Landespolizeidirektion Kärnten, welche das Unglück bereits im Vorfeld gegenüber 5 Minuten bestätigte. Die genauen Umstände, die zu dem Unglück führten, sind derzeit noch unklar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.05.2026 um 14:35 Uhr aktualisiert