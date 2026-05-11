Schockfund: Tote Frau (84) in Wörthersee entdeckt
Tragödie in Krumpendorf: Eine 84-Jährige verunglückte am Montagmorgen tödlich im Wörthersee. Ein Passant entdeckte die Frau leblos im Wasser. Für sie kam jede Hilfe zu spät.
Ein tragischer Vorfall ereignete sich am Montagmorgen im Gemeindegebiet von Krumpendorf. Eine 84-jährige Kärntnerin kam bei einem Badeunfall im Wörthersee ums Leben.
Fund durch Passanten
Gegen 7:30 Uhr morgens bemerkte ein Passant eine regungslose Person im Wasser und schlug sofort Alarm. Die Rettungskräfte waren in kürzester Zeit vor Ort und leiteten umgehend Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Trotz des schnellen Eingreifens konnte das Leben der Frau nicht mehr gerettet werden. „Durch den verständigten Notarzt konnte nur mehr der Tod festgestellt werden. Fremdverschulden konnte ausgeschlossen werden“, so die Landespolizeidirektion Kärnten, welche das Unglück bereits im Vorfeld gegenüber 5 Minuten bestätigte. Die genauen Umstände, die zu dem Unglück führten, sind derzeit noch unklar.