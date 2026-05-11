Konkurs über Kärntner Photovoltaik-Firma eröffnet

In Klagenfurt wurde über die NES Natural Energy System GmbH ein Konkursverfahren eröffnet. Wie der KSV1870 berichtet, betrifft dies den Handel und die Montage von Photovoltaikanlagen.

Über das Vermögen der in Klagenfurt ansässigen NES Natural Energy System GmbH wurde am Montag ein Konkursverfahren eröffnet. Wie der KSV1870 berichtet, ist der Eröffnung ein entsprechender Gläubigerantrag vorausgegangen. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Handel mit sowie die Montage von Photovoltaikanlagen. Zum aktuellen Stand der Passiva und Aktiva gibt es noch keine konkreten Zahlen, denn laut KSV1870 liegen „derzeit noch keine Informationen über das Vermögen und die Schulden vor.“

Aktiva und Passiva nicht bekannt

Für die betroffenen Gläubiger wurde eine Frist gesetzt: „Ab sofort können Gläubigerforderungen bis zum 8. Juni angemeldet werden.“ Die rechtliche Abwicklung übernimmt Sebastian Schaal, Rechtsanwalt in Klagenfurt, der zum Insolvenzverwalter bestellt wurde. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 22. Juni statt.