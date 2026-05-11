Industrie warnt: Ohne Begeisterung fehlen die Fachkräfte von morgen

Der Fachkräftemangel zwingt die Kärntner Industrie zum Handeln. Neue Projekte sollen bereits Kinder in der Volksschule für Technik begeistern, um die technologische Wettbewerbsfähigkeit des Standorts langfristig zu erhalten.

Die diesjährige Spartenkonferenz der Kärntner Industrie bei der Treibacher Industrie AG rückte die zentralen Weichenstellungen für den Standort in den Fokus. Neben der Energieversorgung stand vor allem die Ausbildung und die frühe Förderung von MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) im Mittelpunkt.

Investition in den Nachwuchs

Mit rund 1.000 Lehrlingen in 97 Betrieben fungiert die Industrie als wesentlicher Ausbildungsmotor der Region. Besonders in den Bereichen Elektrotechnik und Metalltechnik ist der Bedarf hoch. Spartenobmann Michael Velmeden unterstrich die gesellschaftliche Rolle der Unternehmen: „Die Kärntner Industrie übernimmt Verantwortung – für den Standort, für Beschäftigung und vor allem für die Ausbildung junger Menschen. Mit rund 1.000 Lehrlingen in 97 Lehrbetrieben investieren unsere Unternehmen konsequent in die Zukunft.“ Um dem Fachkräftemangel langfristig zu begegnen, setzt die Sparte bereits in der Primarstufe an. Das Projekt „Spürnasen Primary“ führt Volksschulkinder spielerisch an technische Themen heran. Bildungslandesrat Peter Reichmann plant, das Modell nach den ersten Erfolgen auszuweiten: „Wenn wir junge Menschen langfristig für Technik und Innovation begeistern wollen, müssen wir früh ansetzen. Das Projekt ‚Spürnasen Primary‘ zeigt eindrucksvoll, wie Kinder mit Neugier und Freude an technische Themen herangeführt werden können.“ Auch Velmeden ist überzeugt: „Interesse an Technik entsteht oft schon sehr früh. Genau deshalb müssen wir Kinder frühzeitig fördern und ihnen zeigen, wie spannend Naturwissenschaft und Technik sein können.“

Standortsicherung durch Innovation und Energie

Als Gastgeber gab die Treibacher Industrie AG Einblicke in ihre Produktion. Vorstand Stefan Greimel betonte dabei die Bedeutung moderner Berufsbilder: „Bei Treibacher investieren wir gezielt in die Ausbildung junger Fachkräfte. Moderne Lehrberufe wie Prozesstechnik und Elektrotechnik eröffnen Perspektiven für qualifizierte Arbeitsplätze und sind ein zentraler Baustein für die nachhaltige Zukunft unseres Unternehmens und der heimischen Industrie.“ Flankierend zur Ausbildung fordert die Industrie jedoch auch stabile Rahmenbedingungen auf Bundesebene. Bundesspartengeschäftsführer Andreas Mörk verwies insbesondere auf die Energieinfrastruktur: „Eine sichere und leistungsfähige Energieversorgung ist eine Grundvoraussetzung für Wettbewerbsfähigkeit, Investitionen und industrielle Entwicklung. Projekte wie die 380-kV-Leitung sind daher entscheidend für die Zukunft des Standorts Kärnten.“