Schwere Gewitter im Süden: Diese Urlaubsregionen sind aktuell betroffen

Heftige Gewitter sorgen in Südeuropa für Alarmbereitschaft. In Italien und Kroatien gilt die orange Warnstufe. Am Dienstag soll es ähnlich weitergehen.

Der Wochenstart bringt in weiten Teilen Mittel- und Südeuropas eine instabile Wetterlage mit sich. Für den heutigen Montag haben Wetterdienste in Süddeutschland, Nord- und Mittelitalien sowie im Osten Kroatiens die zweithöchste Warnstufe (Orange) ausgerufen. Diese Warnungen bleiben bis mindestens Mitternacht aktiv.

Gewitter, Sturmböen und Hagel

Besonders in der kroatischen Region Osijek warnt der Dienst DHMZ weiterhin vor schweren Gewittern, Sturmböen und Hagel, die zu Sturzfluten und Sachschäden führen können. Auch in Norditalien – darunter Venetien, die Lombardei und die Toskana – sowie in weiten Teilen des kroatischen Binnenlandes herrscht erhöhte Vorsicht aufgrund von Starkregen und Gewittern, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet.

Wetter geht am Dienstag weiter

Am Dienstag setzt sich die unbeständige Witterung fort. Während landesweit verbreitet die gelbe Warnstufe gilt, wird für den Velebit-Kanal ab Mittag die Stufe Orange wegen schwerer Sturmböen erwartet. Neben einer spürbaren Abkühlung und kräftigen Regenfällen rechnen Meteorologen in höheren Lagen sogar mit ersten Schneeschauern.