Winter-Comeback am Großglockner: Bilder zeigen dichten Schneefall

Die Eisheiligen machen ihrem Namen in dieser Woche alle Ehre und haben den Frühling in Kärnten vorerst jäh unterbrochen. Eine markante Kaltfront sorgt aktuell für den angekündigten Wetterumschwung, der besonders in den Bergen für tiefwinterliche Verhältnisse sorgt. Ein direkter Blick auf die Webcams an der Großglockner Hochalpenstraße bestätigt die Prognosen der Meteorologen: Dichter Schneefall und weiß bedeckte Fahrbahnen prägen dort das Bild.

Fotovergleich: Davor und danach

©Webcam https://panomax.com/ | Davor (Sonntag 19:30)

So geht es am Dienstag weiter

Während im Flachland teils kräftige Regenschauer niedergehen, sinkt die Schneefallgrenze laut Geosphere Austria am Dienstag massiv ab und erreicht Höhenlagen zwischen 900 und 1.300 Metern. Vor allem im Oberkärntner Raum und im Bereich der Karawanken fällt der Niederschlag zeitweise intensiv aus. Die Experten mahnen insbesondere auf den Passstraßen wie dem Arlberg oder dem Großglockner zur Vorsicht, da mit rutschigen Fahrbahnen zu rechnen ist. Wer also in höheren Lagen unterwegs ist, wird unsanft daran erinnert, dass der Winter im Mai noch einmal ein kräftiges Lebenszeichen von sich geben kann.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.05.2026 um 20:21 Uhr aktualisiert