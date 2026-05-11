Kärnten am Weltmarkt: Das sind die Nominierten für den Exportpreis 2026

Kärntner Unternehmen überzeugen nicht nur lokal, auch weltweit. Jetzt stehen jene Betriebe fest, die beim Exportpreis Kärnten 2026 ins Rennen gehen.

Eine Fachjury hat Unternehmen nominiert, die mit Innovationskraft, unternehmerischem Mut und internationalem Erfolg Maßstäbe setzen. Mit dem Exportpreis würdigen die Wirtschaftskammer Kärnten, die Raiffeisen Landesbank Kärnten und die Kärntner Raiffeisenbanken jedes Jahr Unternehmen, die ihre Chancen auf internationalen Märkten konsequent nutzen und gleichzeitig fest in der Region verankert sind. Die feierliche Verleihung findet im Rahmen der Exportgala am 01. Juni 2026 statt, die heuer unter dem Motto „Wir schaffen Verbindungen für Ihren internationalen Erfolg“ steht.

Kärnten als internationaler Player

Die nominierten Betriebe zeigen Kärntens Erfolg in der internationalen Wirtschaft. Mit der Entwicklung innovativer Lösungen und der Sicherung von Arbeitsplätzen treiben sie die wirtschaftliche Entwicklung im Land voran und festigen Kärntens Position auf den Weltmärkten. „Die Exportwirtschaft ist ein zentraler Pfeiler unseres Standorts. Die nominierten Unternehmen machen deutlich, wie viel Innovationskraft und internationale Kompetenz in Kärnten steckt“, betont Jürgen Mandl, Präsident der Wirtschaftskammer Kärnten.

Ein Höhepunkt des Jahres

Die Gewinner des Exportpreises Kärnten 2026 werden bei der Exportgala am 1. Juni ausgezeichnet. Die Veranstaltung gilt jedes Jahr als Höhepunkt für die international erfolgreiche Kärntner Wirtschaft. Doch nicht nur das, sie bietet auch eine Bühne für Betriebe, die international erfolgreich sind.