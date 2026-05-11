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/ ©Günther Mallweger
Das Bild auf 5min.at zeigt einen wolkigen Herbsttage in der Klagenfurter Ostbucht.
Eine markante Abkühlung sorgt dafür, dass die Schneegrenze in den Karawankentälern bei hoher Intensität am Vormittag sogar bis unter 1000 Meter sinken kann.
Kärnten
11/05/2026
Wetterprognose

Wetterumschwung in Kärnten: Dienstag bringt Regen und Schnee

Eine Kaltfront sorgt für kräftigen Regen und stürmischen Wind in Kärnten, wobei die Schneegrenze teils unter 1000 Meter sinkt.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(221 Wörter)

Der Dienstag präsentiert sich in Kärnten von seiner unbeständigen Seite. Ein Tief über der Oberen Adria und eine von Nordwesten heranziehende Kaltfront bestimmen das Wettergeschehen im Land und sorgen für verbreitete Niederschläge. Besonders im Südosten muss bis zur Mittagszeit mit teils kräftigem und anhaltendem Regen gerechnet werden, während die Niederschläge im Norden und Westen voraussichtlich schon früher nachlassen.

Wetter klingt am Nachmittag ab

Eine markante Abkühlung sorgt dafür, dass die Schneegrenze in den Karawankentälern bei hoher Intensität am Vormittag sogar bis unter 1000 Meter sinken kann. Erst im Laufe des Nachmittags beruhigt sich die Lage landesweit: Es bleibt weitgehend trocken und die Wolkendecke beginnt aufzulockern.

Bis zu -10 Grad im Bergland

Die Temperaturen bewegen sich den gesamten Tag über in einem kühlen Bereich zwischen 5 und 10 Grad. Im Nordwesten macht sich zudem lebhafter Nordföhn bemerkbar. „Während der Niederschlag im Westen rasch abklingt, regnet und schneit es nach Südosten zu bis etwa Mittag. Am Nachmittag zieht die Front ab, es lockert von Westen her auf und die Sonne setzt sich durch. Es weht stürmischer Nordwestwind“, wissen die Experten der GeoSphere Austria. Zusätzlich zur stürmischen Windkomponente kann es im Bergland bis zu -10 Grad erreichen.

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