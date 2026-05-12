Keine leeren Kalorien: Warum dieser Drink ins Kühlregal gehört

Die Fitness-Welt blickt gespannt nach Spittal an der Drau, denn die Kärntnermilch setzt mit der neuen Serie „MiLK fit“ einen markanten Meilenstein im Bereich der funktionalen Lebensmittel. Wer bisher auf künstlich angerührte Shakes angewiesen war, findet nun eine ehrliche und natürliche Alternative direkt aus der heimischen Berglandwirtschaft. Jede einzelne Packung der neuen „High Protein 35“-Drinks liefert beeindruckende 35 Gramm hochwertiges Protein. Dies macht den Drink zum idealen Begleiter für das Training, die anschließende Regeneration oder einen fordernden aktiven Alltag. „Unsere Kärntner Bergbauernmilch liefert dir 35 g Protein pro Packung – natürlich stark“, betont Molkereidirektor Helmut Petschar den Kern der Produktphilosophie, bei der die Kraft direkt aus der Natur kommt. Das Eiweiß stammt zu einhundert Prozent aus Milch aus dem Berggebiet. Diese wird von kleinen Höfen aus Kärnten bezogen, auf denen Tierwohl und Nachhaltigkeit täglich gelebt werden.

Schluss mit künstlichem Schnickschnack

Der Verzicht auf unnötigen Ballast ist das zentrale Versprechen dieser neuen Produktlinie, die unter dem Leitspruch „Dein Protein. Deine Regeln.“ firmiert. Im Gegensatz zu vielen industriell gefertigten Konkurrenzprodukten kommt MiLK fit High Protein komplett ohne den Zusatz von Zucker aus. Die dezente Süße resultiert ausschließlich aus dem von Natur aus in der Milch enthaltenen Zucker. Ebenso konsequent zeigt sich die Molkerei beim Verzicht auf künstliche Süßstoffe, sodass der Konsument ein reines Naturprodukt ohne „künstlichen Schnickschnack“ genießen kann. Helmut Petschar unterstreicht diesen puristischen Ansatz deutlich: „Ohne Zuckerzusatz, ohne künstliche Süßstoffe – keine leeren Kalorien, kein unnötiger Ballast“. Um eine maximale Verträglichkeit zu gewährleisten, ist der Drink zudem laktosefrei und damit besonders leicht verdaulich.

©Kärntnermilch

Schoko oder Vanille: Natürlicher Geschmack im Check

Doch die „MiLK fit“-Familie geht noch weiter und bietet neben den Protein-Boostern in den Sorten Schoko und Vanille auch eine echte „Vitamin-Bombe“ für die ganze Familie. Seit dem Produktionsstart im Frühjahr 2025 wird in Spittal eine völlig neue Linie abgefüllt, die gezielt mit essenziellen Vitaminen und Mineralstoffen angereichert ist. Diese umfasst neben der klassischen Vitaminmilch auch eine angereicherte Buttermilch sowie fruchtige Joghurtdrinks in den Richtungen Erdbeere und Banane. Laut Petschar ist das Ziel eine optimale Nährstoffversorgung: „Am Beispiel Vitaminmilch etwa kann man sich mit einer Packung – also einem dreiviertel Liter – sogar die gesamte Menge dieser täglich benötigten Nährstoffe zuführen.“ Mit einer sorgfältig abgestimmten Mischung aus den Vitaminen A, D3, E, K2 sowie wichtigen B-Vitaminen, Calcium, Magnesium und Zink spricht die Linie bewusst Sportler, gesundheitsbewusste Familien und Senioren an.

Umweltfreundlich verpackt

Die gesamte Produktpalette basiert dabei auf dem Fundament der „weltbesten Rohmilch“, die ohne Gentechnik gemäß den strengen Codexrichtlinien verarbeitet wird. Ob zur Unterstützung der Knochengesundheit durch die Vitamin-Linie oder zum Muskelaufbau durch die High-Protein-Drinks – die Kärntnermilch liefert die passende Antwort auf die modernen Ernährungsbedürfnisse. Verpackt in umweltfreundlichen Tetra Paks, repräsentiert dieser Innovationsgeist die gebündelte Kraft aus der Kärntner Natur. Wer sich detailliert über die Inhaltsstoffe informieren möchte, findet alle weiterführenden Informationen auf der offiziellen Webseite www.milk-fit.at