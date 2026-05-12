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Das Bild auf 5min.at zeigt die Muttertagsfeier mit Udo Wenders in Feldkirchen
Die Muttertagsfeier in Feldkirchen war ein voller Erfolg.
Kärnten
12/05/2026
Muttertagsfeier

Fotogalerie: Besucheransturm bei Muttertagsfeier mit Udo Wenders

Die Muttertagsfeier am Hauptplatz in Feldkirchen wurde heuer von zahlreichen Besuchern gestürmt und war damit ein voller Erfolg.

von Fabio Pleschiutschnig Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Fabio Platschiutschnig von 5min.at
1 Minute Lesezeit(93 Wörter)

Hunderte begeisterte Mütter lauschten den Liedern von Schlagerstar Udo Wenders. Mit seiner sympathischen Art sorgte der bekannte Sänger für die beste Stimmung.
Bürgermeister Martin Treffner und sein Team verteilten wunderschöne Rosen an die Mütter. Bei den Draufgaben von Udo Jürgens sprangen die Zuhörer auf, tanzten, applaudierten und sangen lauthals mit. Es war ein gelungener Muttertag. Mit dabei: Bürgermeister Martin Treffner, Eventer Simon Niederbichler, Golfprofi Martina Tscherne, Musiker Barney Melzer, Künstler Manfred Schusser.

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Das Bild auf 5min.at zeigt die Muttertagsfeier mit Udo Wenders in Feldkirchen
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