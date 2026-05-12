Fotogalerie: Besucheransturm bei Muttertagsfeier mit Udo Wenders

Die Muttertagsfeier am Hauptplatz in Feldkirchen wurde heuer von zahlreichen Besuchern gestürmt und war damit ein voller Erfolg.

Hunderte begeisterte Mütter lauschten den Liedern von Schlagerstar Udo Wenders. Mit seiner sympathischen Art sorgte der bekannte Sänger für die beste Stimmung.

Bürgermeister Martin Treffner und sein Team verteilten wunderschöne Rosen an die Mütter. Bei den Draufgaben von Udo Jürgens sprangen die Zuhörer auf, tanzten, applaudierten und sangen lauthals mit. Es war ein gelungener Muttertag. Mit dabei: Bürgermeister Martin Treffner, Eventer Simon Niederbichler, Golfprofi Martina Tscherne, Musiker Barney Melzer, Künstler Manfred Schusser.

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