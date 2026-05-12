Skip to content
Region auswählen:
/ ©Fotomontage Canva
Das Bild auf 5min.at zeigt eine Katze und einen Mann mit Gewehr.
Ein Unbekannter soll eine Katze in Kärnten mit einem Luftdruckgewehr angeschossen haben.
St. Veit an der Glan
12/05/2026
Tierquälerei

Kater hat laufend Schmerzen – Tierarzt macht grausamen Fund

Ein Kater litt in St. Veit unter länger anhaltenden Bewegungseinschränkungen und Schmerzen. Sein Frauchen brachte in zum Arzt – dort erlebten sie eine böse Überraschung.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(105 Wörter)

Vermutlich am 22. April kam es in St. Veit zu einem grausamen Fall von Tierquälerei. Wie die Polizei berichtet, schoss ein derzeit unbekannter Täter vermutlich mit einem Luftdruckgewehr auf den Kater einer 60-jährigen Frau aus dem Bezirk St. Veit an der Glan. Die Besitzerin brachte das leidende Tier, das länger andauernde Schmerzen und Bewegungseinschränkungen verspürte, zum Tierarzt. Dort folgte die böse Überraschung: Beim Röntgen wurde ein verkeiltes Luftdruckgeschoss festgestellt. „Ob das Projektil operativ entfernt werden kann, ist derzeit noch unklar. Weitere Erhebungen werden geführt“, so die Polizei abschließend.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: