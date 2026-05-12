Kater hat laufend Schmerzen – Tierarzt macht grausamen Fund

Vermutlich am 22. April kam es in St. Veit zu einem grausamen Fall von Tierquälerei. Wie die Polizei berichtet, schoss ein derzeit unbekannter Täter vermutlich mit einem Luftdruckgewehr auf den Kater einer 60-jährigen Frau aus dem Bezirk St. Veit an der Glan. Die Besitzerin brachte das leidende Tier, das länger andauernde Schmerzen und Bewegungseinschränkungen verspürte, zum Tierarzt. Dort folgte die böse Überraschung: Beim Röntgen wurde ein verkeiltes Luftdruckgeschoss festgestellt. „Ob das Projektil operativ entfernt werden kann, ist derzeit noch unklar. Weitere Erhebungen werden geführt“, so die Polizei abschließend.