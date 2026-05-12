Starker Saisonauftakt: Cricket Club Velden startet mit Sieg

Der Cricket Club Velden 91 hat die neue Saison mit einem Sieg gegen die Salzburg Eagles eingeläutet. Der Club hat sich im Laufe der Zeit zu einem Symbol für Integration entwickelt, in dem Menschen aus aller Welt zusammenkommen.

Der 1991 gegründete Club unter der Leitung von Obmann Michael Tschernitz ist der einzige Cricket Club in Kärnten und vereint Spieler aus verschiedenen Nationen. In den letzten Monaten wurde intensiv am Cricket Platz gearbeitet, um optimale Bedingungen für die Spieler zu schaffen. Diese Verbesserungen haben sich im ersten Spiel bereits ausgezahlt, das der Club für sich entscheiden konnte.

Highlight des Jahres

Die Vorfreude auf die kommenden Spiele ist groß, und die Mitglieder sowie Fans des Clubs fiebern bereits dem Sommerfest entgegen, das am Samstag, dem 11. Juli 2026, stattfindet. Dieses Event wird laut dem Club nicht nur sportliche Highlights bieten, sondern auch die Gemeinschaft stärken und neue Interessierte anziehen. Trainiert wird jeden Dienstag um 17.30 Uhr am Cricketplatz in Latschach bei Velden. Der Cricketclub Velden blickt optimistisch in die Zukunft und ist bereit für eine spannende und erfolgreiche Saison.