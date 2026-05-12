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Das Bild 5min.at zeigt den Klagenfurter Bürgermeister Christian Scheider mit Franz Socher
Die Freiwillige Feuerwehr Klagenfurt begrüßt seinen neuen Bezirksfeuerwehrkommandanten.
Klagenfurt
12/05/2026
Feuerwehrkommandant

Führungswechsel bei der Freiwilligen Feuerwehr Klagenfurt

Wie das Bezirksfeuerwehrkommando Klagenfurt bekannt gibt, wurde Franz Socher zum neuen Bezirksfeuerwehrkommandanten gewählt, nachdem OBR (Oberbrandrat) Gerhard Egger seine Funktion zurückgelegt hat.

von Fabio Pleschiutschnig Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Fabio Platschiutschnig von 5min.at
1 Minute Lesezeit(96 Wörter)

ranz Socher war zuletzt als stellvertretender Bezirksfeuerwehrkommandant tätig und übernimmt nun die Verantwortung für die Führung der Freiwilligen Feuerwehr im Bezirk Klagenfurt Stadt, nachdem Oberbrandrat Gerhard Egger seinen Posten zurückgelegt hat. Neben seiner Funktion auf Bezirksebene ist Socher auch Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Hauptwache Klagenfurt. „Ich bin stolz, den Bezirk Klagenfurt Stadt vertreten zu dürfen und nehme diese verantwortungsvolle Aufgabe mit großem Respekt an. Mein Ziel ist es, die Freiwilligen Feuerwehren im Bezirk bestmöglich zu vertreten und weiterzuentwickeln“, zeigt er sich dankbar.

Das Bild auf 5min.at zeigt Vertreter der Freiwilligen Feuerwehr Klagenfurt
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Das Bild auf 5min.at zeigt die Freiwillige Feuerwehr Klagenfurt vor dem Rathaus Klagenfurt
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