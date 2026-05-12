Führungswechsel bei der Freiwilligen Feuerwehr Klagenfurt

ranz Socher war zuletzt als stellvertretender Bezirksfeuerwehrkommandant tätig und übernimmt nun die Verantwortung für die Führung der Freiwilligen Feuerwehr im Bezirk Klagenfurt Stadt, nachdem Oberbrandrat Gerhard Egger seinen Posten zurückgelegt hat. Neben seiner Funktion auf Bezirksebene ist Socher auch Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Hauptwache Klagenfurt. „Ich bin stolz, den Bezirk Klagenfurt Stadt vertreten zu dürfen und nehme diese verantwortungsvolle Aufgabe mit großem Respekt an. Mein Ziel ist es, die Freiwilligen Feuerwehren im Bezirk bestmöglich zu vertreten und weiterzuentwickeln“, zeigt er sich dankbar.

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