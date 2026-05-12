Bis zu 20 Zentimeter Schnee in Kärnten: Eisheilige bringen Winter zurück

Winterjacke schon verstaut? Schlechte Idee: Die Eisheiligen bringen Kärnten jetzt tatsächlich noch einmal Schnee – und selbst in tieferen Lagen kann es heute weiß werden. Wir haben einen Überblick für dich.

Auch auf der Rosstratten im Naturpark Dobratsch hat es geschneit.

Auch auf der Rosstratten im Naturpark Dobratsch hat es geschneit.

Viele Kärntnerinnen und Kärntner haben ihre Winterjacken wohl schon weggepackt und T-Shirts und Frühlingskleider ganz vorne in den Kasten geräumt. Eine verfrühte Entscheidung, wenn man sich die aktuelle Wetterlage ansieht. In einige Kärntner Regionen bringen die Eisheiligen nämlich wie angekündigt noch einmal Winterwetter zurück. So schneit es aktuell etwa auf der Flattnitz im Bezirk St. Veit, die Webcambilder von in der Früh und am Vormittag zeigen den Unterschied.

©Bergfex Webcam Um halb sieben sah es auf der Flattnitz noch nach Frühling aus, … ©Bergfex Webcam … doch im Laufe des Vormittags kam der Schnee.

„Schön winterlich“: Schnee in höheren Lagen Kärntens

Wir haben beim Meteorologen Paul Rainer von der GeoSphere Austria nachgefragt, wo in Kärnten heute noch Schneefall zu erwarten ist. „In den höheren Lagen ist es schön winterlich geworden“, so der Wetterexperte. Aktuell gebe es teils „intensive Schneefäll“. Und die Menge kann sich mancherorts durchaus sehen lassen: „Oberhalb von 1.500 Metern in den Karawanken können es um die 20 Zentimeter werden, auf der Koralpe vielleicht auch 15 Zentimeter“, lautet Rainers Prognose.

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Auch Schnee in tieferen Kärntner Lagen

Doch auch über tiefere Lagen hat Frau Holle teilweise eine weiße Decke gebreitet. „Wir haben teilweise intensive Schneefälle bis auf 1.200, 1.100 Meter herunter“, erklärt der Wetterexperte am Dienstagvormittag. Ganz vereinzelt könnte die Schneefallgrenze heute sogar bis auf 1.000 Meter sinken: „Am Loiblpass oder am Seebergsattel könnte es zu Schneeregen kommen“, so Rainer.

©Villacher Alpenstraße Webcam Am Dienstag in der Früh war auf der Rosstratte im Naturpark Dobratsch noch kein Schnee zu sehen. ©Villacher Alpenstraße Webcam Um 10 Uhr zeigt die Webcam der Villacher Alpenstraße jedoch eine Winterlandschaft.

Am Mittwoch könnte es in Kärnten frostig werden

Spätestens am Nachmittag fegt Nordwind durchs Land, der die Wolken und damit den Niederschlag wahrscheinlich vertreiben wird. Darum erwarten die Wetterexperten eine klare Nacht, was jedoch auch bedeutet: „Morgen könnte es in den Tälern frostig werden.“ So sei etwa im Klagenfurter Becken mit leichtem Bodenfrost zu rechnen. Dazu Rainer: „Die Eisheiligen sind heuer terminlich sehr genau unterwegs.“

Die Eisheiligen: Vom 11. bis 15. Mai ist jedes Jahr die Zeit der sogenannten „Eisheiligen“. Bauernregeln zufolge sind an diesen Tagen die letzten Frostnächte im Frühling zu erwarten. Aus meteorologischer Sicht liegt eine „Singularität“ vor: In diesem Zeitraum strömt oft noch polare Kaltluft nach Mitteleuropa, die für Frostnächte sorgen kann. Das sind die Eisheiligen: 11. Mai Mamertus

12. Mai Pankratius

13. Mai Servatius

14. Mai Bonifatius

15. Mai Sophia („Kalte Sophie“)

© Pascal Preliber | Auch in Diex hat es am 12. Mai …

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.05.2026 um 10:46 Uhr aktualisiert