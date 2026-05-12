Hoher Besuch bei Infineon: Fellner bekommt Einblick in die Zukunft

Kärntens Landeshauptmann Daniel Fellner stattete Infineon Austria in Villach einen Besuch ab und erhielt Einblicke in das Halbleiter- und Infineon-Universum sowie die High-Tech-Produktion.

Die Infineon Technologies Austria AG ist ein starker Innovations- und Forschungsmotor sowie wichtiger Leitbetrieb in Österreich, mit Hauptsitz in Villach. Sie ist ein Tochterunternehmen der Infineon Technologies AG, einem weltweiten Anbieter von Halbleiterlösungen für Power-Systems und das Internet der Dinge (IoT).

Ein Sprung in die Zukunft

Während des Besuchs zeigte sich Landeshauptmann Daniel Fellner beeindruckt vom Unternehmen und den dort beschäftigten Menschen. „Man sieht ganz deutlich, dass ihr alle Innovation lebt. Man erkennt, wie stark und gut Unternehmen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Standort hier zusammenwirken.“ Erst kürzlich konnte der Landeshauptmann das Unternehmen beim Innovationspreis Kärnten 2026 auszeichnen.

Von Garagenfirma zum weltweiten Unternehmen

Auf der Tour durch den Hauptsitz sagte die Vorstandsvorsitzende Sabine Herlitschka, dass Infineon auf eine „Garagenfirma in den 1970er-Jahren mit 24 Frauen, die einfache Bauteile montiert haben“ zurückgehe (damals Siemens). „Wir wurden also von der verlängerten Werkbank zum forschungsstärksten Unternehmen Österreichs.“ Infineon habe weltweit etwa 60.000 Beschäftigte, alleine in Österreich seien es fast 5.800, 2.500 davon in Forschung und Entwicklung. Insbesondere Diversität sei Infineon wichtig. Daher kommen Beschäftigte laut Herlitschka aus 80 Nationen, wovon 22 Prozent Frauen seien.