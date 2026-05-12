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/ ©Fotomontage Canva
Das Bild auf 5min.at zeigt einen verzweifelten Mann und im Hintergrund eine Photovoltaikanlage.
In Kärnten ist erneut ein Photovoltaikbetrieb in Konkurs.
Griffen
12/05/2026
HelioTech

Nächster Kärntner Photovoltaik-Betrieb in Konkurs

Ein weiteres Kärntner Photovoltaikunternehmen ist insolvent. Über das Vermögen der "HelioTech GmbH" wurde am Dienstag ein Konkursverfahren eröffnet.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(125 Wörter)

Erst gestern wurde mit der Pleite der NES Natural Energy System GmbH aus Klagenfurt die Insolvenz eines Kärntner Photovoltaikunternehmens bekannt gegeben, am 12. Mai folgt die nächste Meldung: Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) informiert, wurde über das Vermögen der HelioTech GmbH ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Das Unternehmen mit Sitz in Griffen (Bezirk Völkermarkt) beschäftigt sich mit der Montage von Solar- und Photovoltaikmodulen ohne Anschlussarbeiten. Über die Höhe der Passiva ist derzeit noch nichts bekannt, auch ob Mitarbeiter von der Firmenpleite betroffen sind, ist im Moment noch unklar. Als Insolvenzverwalterin fungiert Kornelia Kaltenhauser aus Klagenfurt, Gläubiger können ihre Forderungen ab sofort und bis 16. Juni 2026 über den AKV anmelden.

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