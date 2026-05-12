Nächster Kärntner Photovoltaik-Betrieb in Konkurs

Erst gestern wurde mit der Pleite der NES Natural Energy System GmbH aus Klagenfurt die Insolvenz eines Kärntner Photovoltaikunternehmens bekannt gegeben, am 12. Mai folgt die nächste Meldung: Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) informiert, wurde über das Vermögen der HelioTech GmbH ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Das Unternehmen mit Sitz in Griffen (Bezirk Völkermarkt) beschäftigt sich mit der Montage von Solar- und Photovoltaikmodulen ohne Anschlussarbeiten. Über die Höhe der Passiva ist derzeit noch nichts bekannt, auch ob Mitarbeiter von der Firmenpleite betroffen sind, ist im Moment noch unklar. Als Insolvenzverwalterin fungiert Kornelia Kaltenhauser aus Klagenfurt, Gläubiger können ihre Forderungen ab sofort und bis 16. Juni 2026 über den AKV anmelden.