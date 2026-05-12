Schnee sorgt für Sperren und Probleme auf Kärntens Straßen

In Kärnten hat der Winter am 12. Mai ein Comeback gefeiert. Mit den Eisheiligen kam vielerorts auch der Schnee zurück – und damit auch die Schneefahrbahnen. Dass viele Autofahrer bereits Sommerreifen montiert haben, dürfte mit für Probleme auf den Kärntner Straßen sorgen.

Autos hängen auf der Soboth

So etwa auf der Soboth, wo zu Mittag mehrere Autos hängen geblieben sind. Die Feuerwehr Lavamünd ist aktuell vor Ort, wie sie gegenüber 5 Minuten bestätigte. Ein genaues Bild der Situation konnte aus dem Rüsthaus jedoch nicht gegeben werden, da der Einsatz ganz oben am „Kärntner Blick“ stattfindet, wo nicht der beste Empfang herrscht.

Großglockner Hochalpenstraße gesperrt

Doch nicht nur auf der Soboth, auch auf der Pack sorgt der Schnee für Stau. Aktuell gilt auf der Großglockner Hochalpenstraße eine Sicherheitssperre in beiden Richtungen wegen Schneefalls. Und auch auf der Pack hat es geschneit und es kam am Vormittag zu Verzögerungen, wie eine Leserin gegenüber 5 Minuten berichtete.