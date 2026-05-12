Unbekannte randalieren im Lavanttal: Spiegel zerstört

Im Lavanttal kam es in den letzten Tagen zu einigen Fällen von Sachbeschädigung. Wie die Polizei informiert, wurden drei Verkehrsspiegel im Gemeindegebiet von St. Andrä zerstört.

Bislang unbekannte Täter sollen zwischen dem 8. und 11. Mai 2026 eine Spur der Zerstörung im Lavanttal hinterlassen haben. Wie die Polizei erklärt, wurden drei Verkehrsspiegel in den Bereichen Pölling, Kollegg und Unteraigen in der Gemeinde St. Andrä zerstör. Die Gemeinde St. Andrä erleidet durch den Vandalismus einen Schaden in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts auf schwere Sachbeschädigung.