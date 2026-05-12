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Hackschnitzellager in Kärntner Wohnhaus beginnt plötzlich zu brennen
In der Gemeinde Irschen kam es am Dienstagvormittag zu einem Brand: In einem Wohnhaus fing ein Hackschnitzellager plötzlich Feuer.
Am 12. Mai gegen 10.40 Uhr brach plötzlich in einem Hackschnitzellager eines Wohnhauses in Simmerlach (Gemeinde Irschen, Bezirk Spittal/Drau), ein Brand aus. Wie die Polizei berichtet, konnten die angerückten Freiwilligen Feuerwehren Simmerlach und Oberdrauburg das Feuer rasch löschen. Im Einsatz standen rund 30 Florianis.
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