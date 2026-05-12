Hackschnitzellager in Kärntner Wohnhaus beginnt plötzlich zu brennen

In der Gemeinde Irschen kam es am Dienstagvormittag zu einem Brand: In einem Wohnhaus fing ein Hackschnitzellager plötzlich Feuer.

Zwei Feuerwehren rückten zu dem Brand in dem Wohnhaus aus.

Zwei Feuerwehren rückten zu dem Brand in dem Wohnhaus aus.

Am 12. Mai gegen 10.40 Uhr brach plötzlich in einem Hackschnitzellager eines Wohnhauses in Simmerlach (Gemeinde Irschen, Bezirk Spittal/Drau), ein Brand aus. Wie die Polizei berichtet, konnten die angerückten Freiwilligen Feuerwehren Simmerlach und Oberdrauburg das Feuer rasch löschen. Im Einsatz standen rund 30 Florianis.