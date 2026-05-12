Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Warndreieck auf dem das Wort "Feuerwehr" und ein großes, schwarzes Rufzeichen zu sehen sind.
Zwei Feuerwehren rückten zu dem Brand in dem Wohnhaus aus.
Spittal an der Drau
12/05/2026
Feuerwehreinsatz

Hackschnitzellager in Kärntner Wohnhaus beginnt plötzlich zu brennen

In der Gemeinde Irschen kam es am Dienstagvormittag zu einem Brand: In einem Wohnhaus fing ein Hackschnitzellager plötzlich Feuer.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(56 Wörter)

Am 12. Mai gegen 10.40 Uhr brach plötzlich  in einem Hackschnitzellager eines Wohnhauses in Simmerlach (Gemeinde Irschen, Bezirk Spittal/Drau), ein Brand aus. Wie die Polizei berichtet, konnten die angerückten Freiwilligen Feuerwehren Simmerlach und Oberdrauburg das Feuer rasch löschen. Im Einsatz standen rund 30 Florianis.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: