So sieht der Sommerfahrplan für die Klagenfurter Öffis aus

Ab Samstag, dem 30. Mai wechselt die KGM Klagenfurt Mobil GmbH auf den Sommerfahrplan. Insbesondere das Bus-Angebot Richtung See wird erweitert und optimiert.

Die Sommer-Linie 10 pendelt künftig zwischen Heiligengeistplatz und Strandbad. Die Fahrgäste können sich freuen, denn an Samstagen, Sonntagen sowie in den Ferien zwischen ca. 8.30 Uhr und 19 Uhr fährt der Bus im 30 Minuten-Takt und an Schultagen stündlich. An Samstagen sollen für jene, die gerne auch zur späten Stunde draußen sind, zusätzliche Spätfahrten um 20.23 Uhr und 21.23 Uhr ergänzt werden. Mit der Linie 4 kommt man alle 20 Minuten vom Bahnhof zum Strandbad sowie über den Heiligengeistplatz mit der Linie C alle 10 Minuten. Auch die Linien 10 und 20 fahren künftig das Strandbad an.

Fahrplan im Überblick Linie A – Abfahrten Liberogasse bis Südpark werden um 1 Minute verschoben.

Linie 1 – Die letzte Fahrt (Heiligengeistplatz – Kreuzbergl) startet bereits um 23.45 Uhr (statt 23.55 Uhr).

Linie 3 – Die Abfahrtszeiten ab Felsenschmiedgasse wurden tagsüber um 1 Minute vorverlegt. Die Fahrt um 19.19 Uhr ab Felsenschmiedgasse wird bis Steingasse erweitert und erfolgt um 19.54 Uhr retour zum Heiligengeistplatz.

Linie 4 – Frühfahrt Hauptbahnhof – Universität startet um 5.55 Uhr. Es gibt eine neue Abendverbindung zum Strandbad (19.52 Uhr ab Flughafen) und von dort zur Universität (20.34 Uhr).

Linie 5 – Die Fahrt um 19.28 Uhr ab Pädagogische Hochschule wird bis zur Alten Stadtgrenze verlängert.

Linie 6 – Fahrzeitanpassungen am Morgen zwischen Hauptbahnhof und Hasnerstraße. Die Abfahrt von der Universität zum Hauptbahnhof wird auf 5.53 Uhr vorverlegt.

Linie 8 – Fährt samstags auch bis zum Strandbad! Zusätzlich gibt es eine neue Fahrt um 20.08.

Linie 20 – An Samstagen erfolgt die Abfahrt am Heiligengeistplatz von Standplatz 2.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.05.2026 um 13:02 Uhr aktualisiert