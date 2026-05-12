„Promis“ lockten Kärntner in böse Onlinefalle

Im März 2026 wurde ein 68-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau aufgrund von Onlinewerbungen auf eine Trading-Website aufmerksam. Wie die Polizei informiert, wurden auf der Website Prominente und österreichische Politiker zum Bewerben des Trading-Geschäftsmodells benutzt. Das scheint den 68-Jährigen überzeugt zu haben und er tappte in die Falle: Er nahm mit der Seite Kontakt auf und kurz darauf kontaktierte ihn ein Anlageberater per WhatsApp. Dieser versprach dem Kärntner sehr hohe Gewinne.

Gewinne stiegen, doch Auszahlung blieb aus

Der 68-Jährige glaubte dem Mann und überwies sechsmal mehrere Tausend Euro. Online konnte er dabei zusehen, wie sein Gewinn rasant stieg. Doch Anfang Mai kam das böse Erwachen: Als er sich seinen Gewinn auszahlen lassen wollte, fielen Spesen und Überweisungsgebühren in Höhe von mehreren Tausend Euro an. Sein Bankberater riet ihm schließlich zu einer Anzeige. „Insgesamt verlor der Mann einen hohen fünfstelligen Betrag“, so die Polizei abschließend.