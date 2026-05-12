Neuer Guide zeigt, wo man in Kärnten „langsam genießen“ kann

Kärnten präsentiert sich erneut als Genussland: Der neue Slow Food Kärnten Guide ist ab sofort erhältlich und zeigt auf rund 200 Seiten die kulinarische Vielfalt des Bundeslandes.

Im Mittelpunkt des neuen „Kärnten Slow Food Guide 2026/27“ stehen insgesamt 76 Restaurants – darunter Michelin-ausgezeichnete Betriebe wie die Forelle am Weissensee mit Küchenchef Hannes Müller oder das Restaurant Moritz in Grafenstein mit Spitzenkoch Roman Pichler.

Slow Food als Erlebnis

Ergänzt wird der Guide durch 20 Buschenschenken und Almhütten, 75 regionale Hofläden, 63 Bauernmärkte und Genussmeiereien sowie 88 kulinarische Veranstaltungen im ganzen Land. Außerdem werden 43 buchbare Slow-Food-Erlebnisse vorgestellt. Insgesamt engagieren sich laut Kärnten Werbung mittlerweile mehr als 3.000 Menschen in Kärnten für die Slow-Food-Bewegung. Kärnten gilt dabei als Vorreiter: Hier entstand die weltweit erste Slow Food Travel Region.

Neue Plattform

Herausgegeben wird der „Kärnten Slow Food Guide 2026/27“ von der Kärnten Werbung gemeinsam mit dem Verein Slow Food Kärnten. Die gedruckte Ausgabe kostet sieben Euro, online steht der Guide kostenlos zur Verfügung. Ergänzend wurde zudem eine neue digitale Plattform geschaffen, die über Genussorte, Erlebnisse und Programme informiert. Präsentiert wurde der neue Guide am 12. Mai im Forellenhof Jorde in Viktring.

„Gutes, sauberes und fair produziertes Essen“

„Der Slow Food Kärnten Guide macht sichtbar, wie viel kulinarische Vielfalt, Handwerk und regionale Identität in Kärnten steckt“, erklärt Eckart Mandler von Slow Tourism Projektmanagement. Auch Slow-Food-Kärnten-Obmann Gottfried Bachler betont die Bedeutung des Guides: „Aufgenommen werden Betriebe, die für gutes, sauberes und fair produziertes Essen stehen und Regionalität, Herkunft sowie handwerkliche Qualität authentisch vermitteln.“ Für Kärnten Werbung-Geschäftsführer Klaus Ehrenbrandtner ist Kulinarik längst ein wichtiger Teil des touristischen Angebots: „Mit dem Slow Food Kärnten Guide machen wir sichtbar, wofür Kärnten steht: für authentischen Genuss, regionale Qualität und gelebte Nachhaltigkeit.“