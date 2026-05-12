Tag der Pflege: AK Kärnten fordert bessere Bedingungen für Fachkräfte

Der 12. Mai steht ganz im Zeichen der über 15.000 Kärntner Pflegekräfte. AK-Präsident Günther Goach nutzt diesen Tag, um die essenzielle Rolle dieser Berufsgruppe hervorzuheben und gleichzeitig vor den wachsenden Herausforderungen zu warnen. Angesichts von fast 40.000 Pflegegeldbeziehern im Land und einer steigenden Lebenserwartung verschärft sich der Fachkräftemangel zusehends. Goach betont die Dringlichkeit von Reformen: „Menschen, die in Pflegeberufen arbeiten, gebührt größter Dank. Sie sind tragende Säulen unseres Gesundheitswesens. Da bereits jetzt ein Fachkräftemangel in diesem Bereich herrscht, müssen wir uns mit bestausgebildetem Personal auf die Zukunft vorbereiten.“

©AK Helge Bauer AK-Präsident Günther Goach

Forderung nach besseren Arbeitsbedingungen

Um die drohende Überlastung abzufedern und den Beruf langfristig attraktiv zu gestalten, sieht die Arbeiterkammer Handlungsbedarf bei der Infrastruktur und den Rahmenbedingungen: „Pflege- und Betreuungsberufe müssen an Attraktivität gewinnen, um Berufsausstiege zu vermeiden. Dies ist untrennbar mit fairer Bezahlung, Planbarkeit der Arbeitszeiten, Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Freizeit sowie allgemein guten Arbeitsbedingungen verbunden“, so Goach. Neben dem Ausbau mobiler und stationärer Angebote fordert er zudem eine höhere Durchlässigkeit in der Ausbildung.

Unterstützung durch die AK

Neben der politischen Interessenvertretung bietet die AK Kärnten konkrete Hilfestellungen an. Das Referat „Gesundheit & Pflege“ berät bei berufsrechtlichen Fragen, während die Bildungsplattform „AKademie“ die gesetzlich geforderten Weiterbildungen unterstützt. Anna-Katharina Karl, Leiterin des Referats, ergänzt: „Gerade in dieser Branche ist Weiterbildung von großer Bedeutung und teils auch gesetzlich vorgeschrieben. Daher bietet die AK Kärnten ihren Mitgliedern […] neben fachlichen Qualifizierungen auch wertvolle Kurse zur Gesundheitsförderung und Persönlichkeitsentwicklung an.“

Scharfe Kritik von den Freiheitlichen

Scharfe Kritik übt FPÖ-Chef Klubobmann Erwin Angerer an den jüngsten Vorstößen der Kärntner SPÖ im Pflegebereich. „Das Verstaatlichungsprogramm der SPÖ geht in die nächste Runde! Nach dem Aus für private Kindergärten und der schleichenden Verstaatlichung privater Hausärzte am Land durch die Errichtung der Primärversorgungszentren geraten nun private Pflegeeinrichtungen ins Visier der SPÖ“, erklärt Angerer zu den Plänen der SPÖ für ein neues Pflege- und Betreuungsgesetz. Anstatt notwendige Reformen im Gesundheits- und Pflegebereich umzusetzen, verliere sich die Landesregierung in ideologischen Debatten und versuche, von ihrem jahrelangen Versagen in der Pflege abzulenken: „Wir brauchen endlich echte Lösungen wie die Stärkung der Pflege zuhause, den Ausbau der Übergangspflege zur Entlastung der Krankenhäuser und flexible Betreuungsformen. Stattdessen sucht man das Heil in ideologisch getriebenen Konzepten – völlig vorbei an der gesellschaftlichen und wirtschaftspolitischen Realität“, betont Angerer. Generell leide das gesamte Pflegesystem an den starren Strukturen: „Wir brauchen daher mehr Flexibilität und Effizienz im Pflege- und Gesundheitssystem, damit die bestehenden Ressourcen besser genutzt und eingesetzt werden können. Derzeit macht man dem Pflegepersonal, das freiberuflich in der mobilen Pflege tätig ist, das Leben schwer und behindert ihre Arbeit. Aber hier ist die SPÖ nicht bereit, die gesetzlichen Voraussetzungen zu ändern“, so Angerer. Er verweist auf das Beispiel eines Diplomkrankenpflegers, der in seiner beruflichen Tätigkeit etwa auch einen „Katheterwechsel“ durchführt. Wenn er freiwillig Rettung fahre, müsse er für einen Katheterwechsel den Patienten ins Krankenhaus bringen, statt dies selbst durchführen zu dürfen. Besonders scharf kritisiert der FPÖ-Chef die SPÖ-Gesundheitsreferentin Beate Prettner: „Prettner zeigt einmal mehr, dass sie zu zukunftsträchtigen Lösungen nicht fähig ist. Statt nachhaltiger Reformen setzt die SPÖ auf Kontrolle, Zentralisierung und Verstaatlichung.“

©Parlamentsdirektion / Johannes Zinner FPÖ-Chef Klubobmann Erwin Angerer

Team Kärnten: „Kärnten braucht jährlich 400 neue Pflegekräfte“

„Die Zukunft der Pflege steht und fällt mit dem Personal“, merkt Team Kärnten-Chef Bgm. Gerhard Köfer in Bezug auf den heutigen „Internationalen Tag der Pflege“ an: „Die demographische Entwicklung in Kärnten ist eindeutig. Die Zahl der pflegebedürftigen Personen wird in den nächsten Jahren massiv ansteigen, was auch enorme Auswirkungen auf den Personalbedarf haben wird. Wir brauchen laut Bedarfsprognose 400 neue Pflegekräfte und das jährlich.“ Köfer fordert, dass Pflegeberufe attraktiver werden: „Es gilt, junge Menschen für dieses so wichtige Betätigungsfeld zu begeistern und jene, die bereits in der Pflege arbeiten, im Beruf zu halten. Dafür müssen die Rahmenbedingungen weiter verbessert werden, beispielsweise durch eine Absenkung des Pflegeschlüssels und mehr Dienstplansicherheit. Auch qualifizierte Zuwanderung von Pflegekräften wird weiterhin notwendig sein, um das System aufrechterhalten zu können.“ Köfer erachtet eine Imagekampagne für den Pflegebereich gleichermaßen als notwendig an wie eine stärkere Forcierung der Pflegelehre, die in Kärnten noch kaum angeboten wird. Grundsätzlich, so Köfer weiter, gelte es, mobile Pflegeangebote weiter auszubauen und leistbarer zu machen: „Auch die Forcierung von Tagesstätten, um pflegende Angehörige zu entlasten, muss weiterbetrieben werden ebenso wie die Übergangspflege.“ Zudem müsse mehr dafür unternommen werden, um das gesunde Altern zuhause verstärkt möglich zu machen: „Auch das entlastet die stationären Pflegeangebote.“