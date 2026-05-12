„In tiefer Trauer“: Kärntner Feuerwehr verliert geschätztes Vorbild

Die Feuerwehr St. Georgen am Sandhof trauert um Gaddo Mandl. Fast 40 Jahre lang prägte er die Wehr als Führungskraft und Kamerad. Sein unermüdliches Engagement hinterlässt eine tiefe Lücke.

Die Einsatzkräfte in Kärnten sind unermüdlich und ehrenamtlich im Dienst, so auch bei der Freiwilligen Feuerwehr St. Georgen am Sandhof, wo kaum eine Woche ohne Alarmierung vergeht. Doch nun erschüttert eine traurige Nachricht die Wehr: Eines ihrer treuesten Mitglieder ist verstorben.

40 Jahre bei der Feuerwehr

„In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von unserem Feuerwehrkameraden Gaddo Mandl. Gaddo trat im Jänner 1987 der Freiwilligen Feuerwehr St. Georgen am Sandhof bei und war somit fast 40 Jahre lang ein prägender Bestandteil unserer Feuerwehrfamilie“, teilen die Einsatzkräfte in den sozialen Medien mit. In seiner jahrzehntelangen Tätigkeit absolvierte er zahlreiche Lehrgänge und Ausbildungen – vom Maschinisten über den Gruppen- und Zugskommandanten bis hin zu Spezialausbildungen im Tunnel- und Katastropheneinsatz. Von 2009 bis 2021 bildete er gemeinsam mit dem damaligen Kommando einen wesentlichen Teil der Führung der Feuerwehr. Zudem war er über viele Jahre hinweg ein fester Bestandteil des Bewerbswesens und unterstützte bis zuletzt die junge Wettkampfgruppe mit großer Leidenschaft.

„Ein Mensch, der Kameradschaft gelebt hat“

„Doch viel mehr als Funktionen, Auszeichnungen oder Dienstjahre bleiben die gemeinsamen Erinnerungen: die unzähligen Stunden bei Übungen, Einsätzen, Bewerben, Veranstaltungen und kameradschaftlichen Zusammenkünften. Mit Gaddo verlieren wir nicht nur einen engagierten Feuerwehrkameraden, sondern vor allem einen Menschen, der Kameradschaft gelebt hat wie kaum ein anderer“, schildert die Feuerwehr den schmerzlichen Verlust. Die Urnenbeisetzung findet am Mittwoch um 9:30 Uhr am Zentralfriedhof Annabichl statt.