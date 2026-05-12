Das erwartet Besucher und Anrainer bei der Neuauflage des GTI-Treffens

Klagenfurt wird zum Zentrum der Tuning-Szene. Die XS-Carnight lockt mit 700 Fahrzeugen, Formel-1-Flair und neuen Hotspots wie Schloss Magaregg rund 20.000 Fans in die Landeshauptstadt.

Vom 12. bis 17. Mai wird Klagenfurt zum Zentrum der internationalen Tuning-Szene. Bei einer Pressekonferenz im Rathaus präsentierten Verkehrsreferentin Stadträtin Sandra Wassermann, Veranstalter Andreas Füllborn und Stadtpolizeikommandant Oberst Hans-Peter Mailänder die Details zur diesjährigen XS-Carnight, zu der rund 20.000 Besucher erwartet werden.

So sieht das Programm aus

„Es erfüllt mich mit Freude und Stolz, dass sich unsere Aufbauarbeit der letzten Jahre nun bezahlt gemacht hat und wir mit klaren Regeln und starken Partnern auch Großveranstaltungen aus der Tuningszene in unserer Landeshauptstadt durchführen können. Für diese Woche soll die Wertschätzung und Qualität sowie die gute Kooperation mit dem Veranstalter und den Unterstützern im Vordergrund stehen“, betonte Stadträtin Wassermann. Das Programm verteilt sich auf Hotspots wie den Neuen Platz, das Schloss Magaregg und das Messegelände. Veranstalter Andreas Füllborn hebt die Neuerungen hervor: „Das Schloss Magaregg wird heuer erstmals zum Schauplatz von 150 hochwertigen Modellen, die die Klassikreihe präsentieren sollen. Außerdem sind am Neuen Platz heuer mehr Kapazitäten für Automobile vorgesehen.“ Ein besonderes Highlight am Samstag ist das ausgestellte Formel-1-Auto von Max Verstappen auf dem Messegelände.

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Verstärktes Polizeiaufgebot

Für Sicherheit und einen reibungslosen Ablauf sorgt ein verstärktes Polizeiaufgebot. Oberst Hans-Peter Mailänder erklärte dazu: „Es wurde eine Aufstockung des Personals vorgenommen, um die Veranstaltung entsprechend zu überwachen und zu kontrollieren. Die Lärmthematik nahm im Laufe der letzten Jahre zu, sodass großer Wert auf die Kontrolle der technischen Veränderungen und des Lärmpegels gelegt wird.“ Trotz strenger Auflagen, wie einem Motorstartverbot in den Messehallen, kann es im Stadtgebiet zu Staus kommen. Die Veranstalter bitten um Verständnis und gegenseitige Rücksichtnahme.