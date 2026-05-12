Mutter und Kinder aus Italien vermisst: Spur führt bis nach Österreich

Nach dem Verschwinden einer Mutter und ihrer Kinder in Friaul wurden beunruhigende Briefe gefunden. Die Suche nach der dreiköpfigen Familie wurde nun auf Österreich ausgeweitet.

Seit dem 20. April fehlt von einer 49-jährigen Mutter und ihren beiden 14 und 16 Jahre alten Kindern aus Italien jede Spur. Was ursprünglich als Wanderurlaub in der italienischen Region Friaul geplant war, hat mittlerweile eine internationale Suchaktion ausgelöst, die nun auch auf Österreich und Slowenien ausgeweitet wurde.

Wird eine Verzweiflungstat vermutet?

Die Familie, die gemeinsam mit vier Hunden unterwegs sein soll, kam nie an ihrem reservierten Campingplatz in Gemona an, ihr Fahrzeug wurde stattdessen im rund 20 Kilometer entfernten Tarcento entdeckt. Die Ermittlungen konzentrieren sich derzeit auf beunruhigende Funde in der Wohnung der Frau. Dort entdeckten Einsatzkräfte in einem Abstellraum zwei Briefe mit verzweifeltem Inhalt, die zusammen mit Vorräten in einer Tasche verstaut waren. Die Schreiben, von denen eines direkt an die Kinder gerichtet ist, lassen die Ermittler eine Verzweiflungstat befürchten. Rätselhaft bleibt jedoch die organisierte Vorbereitung der Frau, die kurz vor dem Verschwinden einen Job kündigte, sich eine Abfertigung auszahlen ließ und Kontakt zu einem Wanderführer suchte, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet.

Suchtrupps unterstützen Einsatzkräfte und Familie

Während die Mobiltelefone der Vermissten ausgeschaltet bleiben, hoffen Angehörige und Einsatzkräfte durch die Veröffentlichung von Fotos auf Hinweise aus der Bevölkerung. Der Ex-Mann der Frau und die Großeltern der Kinder unterstützen die Suchtrupps vor Ort und bitten händringend um ein Lebenszeichen. Hinweise zum Verbleib der dreiköpfigen Familie werden von jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.