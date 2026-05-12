Schnee-Chaos in Kärnten: Feuerwehr befreite hängengebliebene Fahrzeuge

Die Feuerwehr Lavamünd sicherte hängengebliebene Fahrzeuge auf der B69 ab. Gemeinsam mit der Polizei wurde die Einsatzstelle geräumt.

Schneefälle und winterliche Straßenverhältnisse führten am heutigen Tag zu einem Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Lavamünd auf der B69. Mehrere Fahrzeuge waren aufgrund der glatten Fahrbahn und der Schneemengen hängen geblieben und konnten ihre Fahrt nicht mehr eigenständig fortsetzen.

©FF Lavamünd

Gefährdung für Verkehr verhindert

Die Einsatzkräfte sicherten die betroffenen Fahrzeuge ab und unterstützten die Polizei Lavamünd bei der Absicherung der gesamten Einsatzstelle. Durch diese Maßnahmen wurden weitere Gefährdungen für den fließenden Verkehr sowie potenzielle Folgeunfälle verhindert. Die Feuerwehr Lavamünd war mit einem Rüstlöschfahrzeug RLFA sowie dem Mannschaftstransportfahrzeug MTFA vor Ort.