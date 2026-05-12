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Schnee-Chaos in Kärnten: Feuerwehr befreite hängengebliebene Fahrzeuge
Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei sicherten hängengebliebene Fahrzeuge auf der winterlichen B69 ab.
Lavamünd
12/05/2026
Feuerwehreinsatz

Schnee-Chaos in Kärnten: Feuerwehr befreite hängengebliebene Fahrzeuge

Die Feuerwehr Lavamünd sicherte hängengebliebene Fahrzeuge auf der B69 ab. Gemeinsam mit der Polizei wurde die Einsatzstelle geräumt.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(117 Wörter)

Schneefälle und winterliche Straßenverhältnisse führten am heutigen Tag zu einem Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Lavamünd auf der B69. Mehrere Fahrzeuge waren aufgrund der glatten Fahrbahn und der Schneemengen hängen geblieben und konnten ihre Fahrt nicht mehr eigenständig fortsetzen.

Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz.
©FF Lavamünd

Gefährdung für Verkehr verhindert

Die Einsatzkräfte sicherten die betroffenen Fahrzeuge ab und unterstützten die Polizei Lavamünd bei der Absicherung der gesamten Einsatzstelle. Durch diese Maßnahmen wurden weitere Gefährdungen für den fließenden Verkehr sowie potenzielle Folgeunfälle verhindert. Die Feuerwehr Lavamünd war mit einem Rüstlöschfahrzeug RLFA sowie dem Mannschaftstransportfahrzeug MTFA vor Ort.

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