Genussland Kärnten: CHS Villach gewinnt Frühstückschallenge in Althofen

Kärntens Genuss-Schulen zeigten bei der Frühstückschallenge ihr Talent. Das Team der CHS Villach holte sich mit einer kreativen Reindling-Interpretation den Sieg im Finale von Althofen.

Im Fokus standen die kreative Verarbeitung regionaler Produkte und das handwerkliche Können der Kärntner Schüler.

Im Fokus standen die kreative Verarbeitung regionaler Produkte und das handwerkliche Können der Kärntner Schüler.

Unter dem Motto „Je regionaler und bunter, desto besser“ fand das Finale der „Frühstückschallenge“ des Genusslands Kärnten in der LFS Althofen statt. Rund 50 Teams der 15 Kärntner Genuss-Schulen reichten über 40 kreative Rezeptideen ein, von denen die zwölf besten im Finale gegeneinander antraten. Den Sieg sicherte sich das Team der CHS Villach.

Kreativität, Regionalität und Nachhaltigkeit

Agrarreferent LHStv. Martin Gruber betonte vor Ort: „Der Wettbewerb verbindet Kreativität, Regionalität und Nachhaltigkeit auf besondere Weise. Er stärkt das Bewusstsein für die Qualität und Vielfalt unserer regionalen Produkte und rückt zugleich das Können der Schülerinnen und Schüler ins Rampenlicht. Die Auseinandersetzung mit regionalen Produkten schärft das Verständnis für den Schutz und Erhalt unserer Ressourcen und für die Arbeit der heimischen Lebensmittelproduzenten.“

©Büro LHStv. Gruber bzw. marygoodfoto/Maria Wawrzyniak

Jungen Menschen für heimische Produkte begeistern

Auch Petra Pobaschnig, Obfrau des Genussland Kärnten, hob die Bedeutung hervor: „Seit kurzem gibt es im Genussland Kärnten den Schwerpunkt ‚Frühstück‘. Es ist uns ein großes Anliegen, die jungen Menschen für die Qualität heimischer Lebensmittel zu begeistern. Der Wettbewerb zeigt eindrucksvoll, wie modern und vielseitig regionales Frühstück interpretiert werden kann.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.05.2026 um 18:47 Uhr aktualisiert