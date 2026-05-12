„So bitte nicht“: Kärntner Gemeinde über Müllablage verärgert

In Ferlach sorgen überfüllte Container für Ärger. Die Gemeinde warnt nun vor illegalen Ablagerungen an Sammelstellen. Wer Abfall einfach daneben deponiert, muss mit strengen Kontrollen und Kosten rechnen.

Überfüllte Container in Ferlach: Die Gemeinde will nun die Kontrollen verschärfen.

Überfüllte Container in Ferlach: Die Gemeinde will nun die Kontrollen verschärfen.

Die Müllentsorgung in der Gemeinde Ferlach (Bezirk Klagenfurt-Land) sorgt aktuell für Unmut. Auslöser ist nicht die mangelnde Mülltrennung, sondern die Überfüllung der bereitgestellten Entsorgungsstellen.

Container voll, Müll neben hingelegt

In einem Schreiben unter dem Titel „So bitte nicht“ veröffentlichte die Gemeinde Aufnahmen aus dem örtlichen Wertstoffsammelzentrum. Darauf ist zu sehen, dass die Altpapiercontainer bereits vollständig gefüllt waren und zusätzlicher Abfall einfach daneben deponiert wurde.

„Kosten werden verrechnet“

Die Gemeinde reagierte mit einem klaren Appell auf die Vorfälle: „Wenn die Behälter […] voll sind, bitte den Müll wieder mitnehmen und später ordnungsgemäß entsorgen“. Um derartige Situationen künftig zu vermeiden, kündigte die Verwaltung zudem eine Verschärfung der Aufsicht an: „Wir kontrollieren verstärkt. […] Die kosten werden den Verursacherinnen und Verursachern verrechnet.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.05.2026 um 20:43 Uhr aktualisiert