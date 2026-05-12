Osttiroler nahm Brandgeruch wahr, danach brannte Almhütte nieder

Eine Almhütte in Kals am Großglockner wurde durch ein Feuer völlig zerstört. Die Feuerwehr kämpfte stundenlang gegen die Flammen. Verletzt wurde niemand.

In Kals am Großglockner kam es am frühen Montagabend zu einem zerstörerischen Brand einer Almhütte. Ein Zeuge, der sich im Bereich des Kalser Tauernhauses aufhielt, bemerkte gegen 18:37 Uhr Brandgeruch sowie die Flammen auf der nahegelegenen Böheimebenalm und alarmierte umgehend die Einsatzkräfte.

Almhütte vollständig zerstört

Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Kals am Großglockner stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die Einsatzkräfte begannen sofort mit den Löscharbeiten und konnten das Feuer schließlich unter Kontrolle bringen. Um 22:45 Uhr wurde offiziell „Brand aus“ gemeldet. Trotz des schnellen Eingreifens der 24 Feuerwehrleute, die mit drei Fahrzeugen vor Ort waren, wurde die Almhütte durch das Feuer vollständig zerstört. Personen oder Tiere befanden sich zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht im Gefahrenbereich, sodass niemand verletzt wurde.

Keine Fremdeinwirkung

Am darauffolgenden Tag flammte das Feuer erneut auf, was einen weiteren Einsatz der Feuerwehr Kals erforderlich machte. Erst um 11:50 Uhr konnten die Nachlöscharbeiten endgültig abgeschlossen werden. Die genaue Schadenssumme steht derzeit noch nicht fest. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen durch die Polizei Matrei in Osttirol gibt es keine Hinweise auf Fremdeinwirkung.