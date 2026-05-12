Silobrand in Osttirol: 62 Feuerwehrleute im Einsatz

In Arnbach brach am Nachmittag ein Brand in einem Holzspänesilo einer Zimmerei aus. Drei Feuerwehren waren mit 62 Kräften im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

Am Nachmittag des 12. Mai kam es in Arnbach (Osttirol) zu einem Feuerwehreinsatz auf einem örtlichen Zimmereigelände. Gegen 16 Uhr brach im Silo für Holzabfälle, der zur Speisung eines Heizkessels dient, ein Brand aus. Zum Zeitpunkt des Vorfalls befand sich eine geringe Menge von etwa fünf bis acht Kubikmetern Material in dem Behälter.

Großeinsatz der Feuerwehr

Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehren Sillian und Arnbach leiteten unmittelbar nach dem Eintreffen die Löscharbeiten ein. Unterstützt wurden sie dabei von der Feuerwehr Lienz. Insgesamt waren 62 Einsatzkräfte mit acht Fahrzeugen vor Ort: Die Feuerwehr Arnbach rückte mit 18 Mann und drei Fahrzeugen aus, Sillian beteiligte mit 38 Kräften und vier Fahrzeugen, während die Feuerwehr Lienz mit sechs Mann und einem Fahrzeug unterstützte. Durch das Brandgeschehen entstand ein Sachschaden, dessen genaue Höhe aktuell noch nicht feststeht, wie die Landespolizeidirektion Tirol berichtet.