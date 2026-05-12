Vom Schnee zu fast 20 Grad: Kärnten erwartet einen Wetter-Umschwung

Nach dem jüngsten Schneefall meldet sich der Frühling in Kärnten zurück. Während es am Morgen noch frostig sein kann, steigen die Temperaturen morgen bei viel Sonnenschein auf fast 20 Grad an.

Die Frühtemperaturen liegen bei etwa 0 Grad, während am Nachmittag Werte zwischen 15 und 19 Grad zu erwarten sind.

Die Frühtemperaturen liegen bei etwa 0 Grad, während am Nachmittag Werte zwischen 15 und 19 Grad zu erwarten sind.

Nach dem Schneewetter am Dienstag kehrt vorerst Ruhe ein: Der Mittwoch bringt in Kärnten vorwiegend freundliches Wetter. Zu Beginn zeigt sich der Tag sehr sonnig, startet jedoch eher kühl – in der Früh kann es stellenweise sogar zu leichtem Frost kommen.

Kühler Morgen, dann fast 20 Grad

Ab der Mittagszeit ziehen mit mäßigem Südwestwind Wolkenfelder durch, wobei dazwischen weiterhin etwas die Sonne scheint. In Kärnten bleibt es meist trocken, erst gegen Abend streifen den äußersten Westen ein paar Regenschauer. Die Frühtemperaturen liegen bei etwa 0 Grad, während am Nachmittag Werte zwischen 15 und 19 Grad zu erwarten sind.

Wind schwächt im Tagesverlauf ab

Zur Wind- und Höhenlage heißt es seitens der GeoSpehre Austria: „Der anfangs teils noch lebhafte Nordwestwind schwächt sich im Tagesverlauf ab. Trotz Erwärmung in allen Höhen ist es eher kühl.“ Auf etwa 3000 Höhenmetern ist allerdings mit Temperaturen von bis zu -6 Grad zu rechnen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.05.2026 um 21:58 Uhr aktualisiert