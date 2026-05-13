Aktion für Menschen in Not: Caritas lädt zum Mützchen-Stricken ein

Das Geschäft "Stoff&Chic" in Klagenfurt lädt gemeinsam mit der Caritas am 16. Mai und 20. Juni zum großen Mützchen-Stricken zugunsten von Menschen in Not ein.

Das große Stricken ist eine österreichweite Aktion der Caritas und der Firma Innocent „Smoothies“. Die gestrickten Mützchen werden auf kleine Smoothie-Flaschen gesetzt und ab Herbst in ganz Österreich für den Handel verfügbar sein. Für jede gekaufte Flasche spendet das Unternehmen 20 Cent für eine Portion Obst und Gemüse an die Caritas.

Aktion für Menschen in Not

Die Inhaberin des Geschäftes „Stoff&Chic“, Karin Kruse lädt Profis, Anfänger, Erwachsene sowie Kinder an zwei Samstagen, am 16. Mai und 20. Juni, jeweils von 10 bis 12 Uhr zum kreativen Mützchen-Stricken in ihr Geschäft ein. Sie serviert Getränke und ihr Team gibt Hilfestellungen bei den Anleitungen – und das kostenlos. „Aus Erfahrung wissen wir, dass immer wieder Wollreste übrigbleiben. Jetzt können sie sinnvoll verwertet werden“, erklärt Kruse. „Ich unterstütze die Aktion, weil hier aus kleinen Maschen etwas Großes entsteht: konkrete Hilfe für Menschen in Not.“