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/ ©Stoff&Chic
Das Bild auf 5min.at zeigt bunte, gestrickte Wollmützen
Die Caritas startet mit "Stoff&Chic" eine Aktion für Menschen in Not.
Klagenfurt
13/05/2026
Hilfe in Not

Aktion für Menschen in Not: Caritas lädt zum Mützchen-Stricken ein

Das Geschäft "Stoff&Chic" in Klagenfurt lädt gemeinsam mit der Caritas am 16. Mai und 20. Juni zum großen Mützchen-Stricken zugunsten von Menschen in Not ein.

von Fabio Pleschiutschnig Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Fabio Platschiutschnig von 5min.at
1 Minute Lesezeit(170 Wörter)

Das große Stricken ist eine österreichweite Aktion der Caritas und der Firma Innocent „Smoothies“. Die gestrickten Mützchen werden auf kleine Smoothie-Flaschen gesetzt und ab Herbst in ganz Österreich für den Handel verfügbar sein. Für jede gekaufte Flasche spendet das Unternehmen 20 Cent für eine Portion Obst und Gemüse an die Caritas.

Aktion für Menschen in Not

Die Inhaberin des Geschäftes „Stoff&Chic“, Karin Kruse lädt Profis, Anfänger, Erwachsene sowie Kinder an zwei Samstagen, am 16. Mai und 20. Juni, jeweils von 10 bis 12 Uhr zum kreativen Mützchen-Stricken in ihr Geschäft ein. Sie serviert Getränke und ihr Team gibt Hilfestellungen bei den Anleitungen – und das kostenlos. „Aus Erfahrung wissen wir, dass immer wieder Wollreste übrigbleiben. Jetzt können sie sinnvoll verwertet werden“, erklärt Kruse. „Ich unterstütze die Aktion, weil hier aus kleinen Maschen etwas Großes entsteht: konkrete Hilfe für Menschen in Not.“

Termin-Details:

  • 16. Mai 2026 von 10 bis 12 Uhr
  • 20. Juni 2026 von 10 bis 12 Uhr

Wo: Wollgeschäft „Stoff&Chic“, Ankershofenstraße 2, Klagenfurt

Telefon: 0677/64 80 40 68

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