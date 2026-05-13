Dampfbad statt Brand: Mysteriöse Dusche löst Feuerwehreinsatz aus

Kurz vor 3 Uhr wurde die Feuerwehr St. Veit an der Glan zu einem Einsatz zum Hotel Fuchspalast gerufen.

Zu nachtschlafender Zeit wurde die FF St.Veit/Glan zu einem Einsatz in das Hotel Fuchspalast gerufen. Die automatische Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Vor Ort konnte ein Zimmer im Erdgeschoss festgestellt werden, von dem der Alarm ausging.

Dusche löste Alarm im Hotel Fuchspalast aus

Bei der Erkundung wurde festgestellt, dass offensichtlich eine längere heiße Dusche genommen und dadurch das komplette Zimmer mit Wasserdampf beaufschlagt war, was schlussendlich der Auslösegrund für den Alarm gewesen ist. Das Zimmer selbst war aber verlassen, weder ein Nächtigungsgast noch dessen Gepäck konnte im Zimmer festgestellt werden. Lediglich ein gebrauchtes Duschtuch am Bett war zeugte von den nächtlichen Hygienemaßnahmen. Um 3.21 Uhr konnte der Einsatz beendet werden.