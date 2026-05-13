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/ ©Fire Veiter - FF St.Veit/Glan
Bild auf 5min.at zeigt den Fuchspalast und eine Feuerwehr
Die Floriani mussten heute in den frühen Morgenstunden zum Hotel Fuchspalast in St. Veit an der Glan ausrücken.
St. Veit an der Glan
13/05/2026
Hotel Fuchspalast

Dampfbad statt Brand: Mysteriöse Dusche löst Feuerwehreinsatz aus

Kurz vor 3 Uhr wurde die Feuerwehr St. Veit an der Glan zu einem Einsatz zum Hotel Fuchspalast gerufen.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(129 Wörter)

Zu nachtschlafender Zeit wurde die FF St.Veit/Glan zu einem Einsatz in das Hotel Fuchspalast gerufen. Die automatische Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Vor Ort konnte ein Zimmer im Erdgeschoss festgestellt werden, von dem der Alarm ausging.

Dusche löste Alarm im Hotel Fuchspalast aus

Bei der Erkundung wurde festgestellt, dass offensichtlich eine längere heiße Dusche genommen und dadurch das komplette Zimmer mit Wasserdampf beaufschlagt war, was schlussendlich der Auslösegrund für den Alarm gewesen ist. Das Zimmer selbst war aber verlassen, weder ein Nächtigungsgast noch dessen Gepäck konnte im Zimmer festgestellt werden. Lediglich ein gebrauchtes Duschtuch am Bett war zeugte von den nächtlichen Hygienemaßnahmen. Um 3.21 Uhr konnte der Einsatz beendet werden.

Bild auf 5min.at zeigt den Fuchspalast und eine Feuerwehr
©Fire Veiter – FF St.Veit/Glan
Eine Dusche löste den Alarm im Hotel Fuchspalast aus.
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