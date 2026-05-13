Das ist der neue Bürgermeister der Marktgemeinde Treffen

Nach insgesamt 41 Jahren im Dienst der Gemeinde zieht sich der ehemaliger Bürgermeister von Treffen, Klaus Glanznig (SPÖ), aus der Politik zurück. Mit 12. Mai übernahm nun ein neuer Kandidat dieses Amt.

In der Marktgemeinde Treffen beginnt nun ein neues Kapitel. Mit 12. Mai übernahm Andreas Fillei (SPÖ) das Amt des Bürgermeisters. Fillei gehört seit 2015 dem Gemeinderat von Treffen an und war zuletzt Vizebürgermeister. Politisch steht er für eine bürgernahe und verbindende Gemeindepolitik mit Schwerpunkten in Infrastruktur, Umwelt, Energie und nachhaltiger Entwicklung. „Gemeinde entsteht dort, wo Menschen aufeinander schauen, miteinander reden und bereit sind, gemeinsam an ihrer Zukunft mitzuwirken. Denn Gemeinde sind wir alle“, so der neuer Bürgermeister.

„Nie ein Job, sondern Herzensblut“

Mit diesem Wechsel Endet gleichzeitig eine außergewöhnlich lange kommunalpolitische Laufbahn. Der ehemalige Bürgermeister Klaus Glanznig (SPÖ) belegte dieses Amt Jahrzehnte lang. In dieser Zeit prägte er die Gemeinde durch große Infrastrukturprojekte sowie seinen Einsatz in Krisenzeiten – etwa bei schweren Unwettern oder in der Pandemie. In seiner Amtszeit wurden rund 41 Millionen Euro an Investitionen umgesetzt. So blickt Glanznig dankbar auf seine Zeit im Amt zurück: „Für mich war das nie ein Job, sondern immer Herzblut.“ Auch Landesrätin Beate Prettner würdigt seinen jahrzehntelangen Einsatz mit persönlichen Worten: „Klaus Glanznig hat besonders in herausfordernden Momenten gezeigt, was gute Gemeindeführung ausmacht: Nähe zu den Menschen, Handschlagqualität und der Wille, gemeinsam Lösungen zu finden. Er war ein Bürgermeister, der nicht verwaltet, sondern gestaltet hat“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.05.2026 um 08:37 Uhr aktualisiert