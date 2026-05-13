„Bauer sucht Frau“: Dieses Kärntner Trio sucht heuer das große Glück

Es geht wieder los. 14 Kandidaten suchen mit Arabella Kiesbauer wieder nach der Liebe. Dieses Mal sind auch drei Kärntner wieder an Bord. Es geht um die beliebte Sendung: "Bauer sucht Frau".

Endlich ist es soweit: Insgesamt 14 Bauern und Bäuerinnen wagen den Schritt und legen ihr Liebesglück in die Hände von Arabella Kiesbauer. Und drei Kandidaten kommen aus Kärnten.

Arnold aus St. Veit/Glan

Arnold (58) lebt auf 1.080 Metern in St. Veit an der Glan und führt neben seinem Job als Tischler einen Mutterkuhbetrieb. Der ruhige, naturverbundene Kärntner liebt Bewegung in der Natur und zeigt seinen Humor erst, wenn man ihn besser kennt. Nach einem schweren Schicksalsschlag ist er nun wieder bereit für einen neuen Lebensabschnitt. Er wünscht sich eine ehrliche, lebensfrohe Frau, mit der er Vertrauen, Leichtigkeit und gemeinsame Momente teilen kann.

©Ernst Kainerstorfer Arnold sucht eine neue Liebe.

Der schüchterne Martin

Martin (24) lebt auf einem Milchviehbetrieb im Bezirk Spittal an der Drau, den er später übernehmen möchte. Landwirtschaft ist für ihn Beruf und Leidenschaft zugleich. Auf dem Hof leben rund 20 Kühe und viele andere Tiere. Er ist schüchtern, freundlich und hilfsbereit, taut aber mit der Zeit auf. In seiner Freizeit ist er gerne auf Partys unterwegs und engagiert sich in der Landjugend und einem Perchtenverein. Er sucht eine ehrliche Partnerin mit Kinderwunsch, die sich ein Leben am Hof vorstellen kann.

©Ernst Kainerstorfer Martin sucht eine Partnerin die sich auch ein Kind wünscht.

Thomas ist bodenständig

Thomas (26) lebt mit seinen Eltern auf einem Hof in Südkärnten (Völkermarkt) und bewirtschaftet Waldflächen sowie eine Mutterkuhhaltung. Hauptberuflich ist er Zimmermann, die Forstwirtschaft ist jedoch seine große Leidenschaft. Er ist bodenständig, humorvoll und voller Energie. In seiner Freizeit geht er gern jagen, ist mit seinem Hund unterwegs, singt in zwei Chören und tanzt. Er wünscht sich eine ehrliche, gesellige Partnerin, die seine Begeisterung für Natur, Musik und Landwirtschaft teilt.