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/ ©Freiwillige Feuerwehr Kötschach-Mauthen
Bild auf 5min.at zeigt die Kuhrettung
Die Bergrettung wurde nachalarmiert, die vier Kälber konnten gerettet werden.
Kötschach-Mauthen
13/05/2026
Danke

Spektakuläre Tierrettung: Vier Kälber stürzen in steilen Graben

Gestern rückte die Feuerwehr Kötschach-Mauthen zu einer Tierrettung aus. Gleich vier Kälber waren in einen Graben gestürzt.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(123 Wörter)

Die Freiwillige Feuerwehr Kötschach-Mauthen wurde am 12. Mai um 15.20 Uhr zu einer Tierrettung alarmiert, nachdem vier Kälber in einen Graben gestürzt waren. Nach dem Eintreffen am Einsatzort übernahmen die Einsatzkräfte gemeinsam mit den anwesenden Landwirten die Erstsicherung der Tiere.

Bergrettung wurde nachalarmiert

Aufgrund des steilen und schwer zugänglichen Geländes wurde zur Unterstützung die Bergrettung Kötschach nachalarmiert. Die Bergrettung errichtete ein Seilgeländer, um ein sicheres Arbeiten im Graben zu ermöglichen.

Bild auf 5min.at zeigt die Kuhrettung
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Tierischer Einsatz…
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…für die…
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…Feuerwehr Kötschach-Mauthen und…
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…die Bergrettung.

Kälber sind unverletzt

Anschließend konnten die Kälber mithilfe von Seilwinden kontrolliert und schonend aus dem Graben geborgen werden. Alle vier Tiere wurden erfolgreich gerettet und konnten den Besitzern unverletzt übergeben werden.

Im EInsatz:

Im Einsatz standen die Feuerwehr Kötschach-Mauthen, Bergrettung Kötschach und eine Streife der PI Kötschach.

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