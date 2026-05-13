Spektakuläre Tierrettung: Vier Kälber stürzen in steilen Graben
Gestern rückte die Feuerwehr Kötschach-Mauthen zu einer Tierrettung aus. Gleich vier Kälber waren in einen Graben gestürzt.
Die Freiwillige Feuerwehr Kötschach-Mauthen wurde am 12. Mai um 15.20 Uhr zu einer Tierrettung alarmiert, nachdem vier Kälber in einen Graben gestürzt waren. Nach dem Eintreffen am Einsatzort übernahmen die Einsatzkräfte gemeinsam mit den anwesenden Landwirten die Erstsicherung der Tiere.
Bergrettung wurde nachalarmiert
Aufgrund des steilen und schwer zugänglichen Geländes wurde zur Unterstützung die Bergrettung Kötschach nachalarmiert. Die Bergrettung errichtete ein Seilgeländer, um ein sicheres Arbeiten im Graben zu ermöglichen.
Kälber sind unverletzt
Anschließend konnten die Kälber mithilfe von Seilwinden kontrolliert und schonend aus dem Graben geborgen werden. Alle vier Tiere wurden erfolgreich gerettet und konnten den Besitzern unverletzt übergeben werden.
Im EInsatz:
Im Einsatz standen die Feuerwehr Kötschach-Mauthen, Bergrettung Kötschach und eine Streife der PI Kötschach.