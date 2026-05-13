75 Euro extra: So holst du dir den neuen Kärntner Sprit-Bonus

Das Land Kärnten gibt heute bekannt, dass es einen Spritbonus geben wird. Und so kommst du zu dem Geld.

„Die anhaltend hohen Treibstoffpreise werden immer mehr zur Belastung der Bevölkerung – vor allem für Berufspendler und Lehrlinge, die auf ihr Auto angewiesen sind, damit sie überhaupt zur Arbeit kommen können“, sagt Landeshauptmann Daniel Fellner. Nach wie vor sei kein Ende der Hochpreisphase in Sicht.

Für Pendler und sozialschwache Menschen

„Wir müssen die Menschen, die keine andere Wahl haben, als mit dem Privat-Pkw zu pendeln, unter die Arme greifen. Und genau das werden wir in Kärnten tun“, kündigt Fellner heute – im Rahmen der Vollversammlung der Arbeiterkammer Kärnten – eine neue Entlastungsmaßnahme an: „Der ‚Kärntner Sprit-Bonus‘ wird gezielt jene unterstützen, die unter dem Preisschock an der Zapfsäule besonders leiden“, sagt Fellner. Nämlich Menschen mit geringem und mittlerem Einkommen und Menschen, die weite Wegstrecken zur Arbeit zurücklegen müssen.

75 Euro Bonus

Konkret: 500.000 Euro stellt das Land Kärnten (vorerst einmalig) für die Sonderaktion zur Verfügung. „75 Euro werden an jeden anspruchsberechtigten Antragssteller ausbezahlt“, informiert der Landeshauptmann. Eingebettet ist die Aktion in die Arbeitnehmerförderung des Landes. Der Bereich des Fahrkostenzuschusses wird, wie auch der „Kärntner Sprit-Bonus“, von der Arbeiterkammer Kärnten administriert und abgewickelt. Für AK-Präsident Günter Goach ist die Sonderaktion „eine rasche und wirksame Entlastung für Kärntner Arbeitnehmer, da bei der derzeitigen Preisentwicklung jeder Euro zählt. Wir danken Landeshauptmann Daniel Fellner für die unkomplizierte Umsetzung der Soforthilfe. Im Rahmen unserer Vollversammlung bringen wir auch fraktionsübergreifend einen gemeinsamen Antrag zur weiteren Entlastung der Kärntner Berufspendler an Bund und Land ein.“

Bekommst du den Bonus?

Land und AK Kärnten gehen von einer Vielzahl an Anspruchsberechtigten für den ‚Kärntner Sprit-Bonus‘ aus. Im Vorjahr haben in Summe mehr als 7.800 Berufspendler, Lehrlinge und Abendschüler den Fahrtkostenzuschuss des Landes erhalten – also alle Arbeitnehmer, die entweder öffentliche Verkehrsmittel oder (notgedrungen) ihr Privat-Auto benutzen und unter den jeweiligen Einkommensgrenzen liegen. Der ‚Kärntner Sprit-Bonus‘ wird jene, die mehr als 30 Kilometer einfache Wegstrecke zur Arbeit zurücklegen müssen, nun zusätzlich entlasten. Antragstellungen sind ab 1. Juni hier möglich, auf der Website sind alle Formulare, Informationen und Kontaktmöglichkeiten zu finden.