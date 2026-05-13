Paragleitunfall in Kärnten: Niederländer krachte in Hochspannungsleitung

Ein missglückter Landeanflug in Greifenburg endete für einen niederländischen Paragleiter in einer Hochspannungsleitung. Nach einem Absturz aus fünf Metern Höhe wurde der Pilot ins Krankenhaus geflogen.

Am Mittwochvormittag ereignete sich in Greifenburg ein folgenschwerer Flugunfall. Ein 56-jähriger Pilot aus den Niederlanden war gegen 11 Uhr von der Emberger Alm zu einem Freizeitflug aufgebrochen. Nur knapp 25 Minuten später kam es beim Landeanflug zu Komplikationen.

Mann fiel aus fünf Metern zu Boden

Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Mann massiv an Höhe und geriet in eine 110-kV-Hochspannungsleitung. Durch die Kollision stürzte der Paragleiter unkontrolliert aus einer Höhe von etwa fünf Metern zu Boden. Obwohl der Verunfallte unmittelbar nach dem Aufprall noch in der Lage war, sein Fluggerät eigenständig zusammenzulegen, traten kurz darauf erhebliche Schmerzen im Bereich des Nackens und der Wirbelsäule auf.

Polizei ermittelt

Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der 56-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades durch den Rettungshubschrauber in das Bezirkskrankenhaus Lienz transportiert. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor, die polizeilichen Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.