Bundesheer: 400 Rekruten legten in Hermagor ihr feierliches Gelöbnis ab

Am Sportplatz in Hermagor fand am Mittwoch ein bedeutender Festakt für das österreichische Bundesheer statt: 400 Rekruten, die im April 2026 eingerückt sind, legten ihr feierliches Gelöbnis ab. Für Daniel Fellner markierte die Veranstaltung eine Premiere, da er erstmals in seiner Funktion als Landeshauptmann die Front der jungen Soldatinnen und Soldaten abschritt. In seiner Ansprache betonte Fellner die gesellschaftliche Relevanz des Wehrdienstes: „Wir sehen heute junge, entschlossene Rekruten hier stehen und daher ist das Abschreiten der Front auch die offizielle Würdigung unserer Rekruten, die sich in den Dienst der Heimat stellen, die Verantwortung und Disziplin leben und lernen, Schutz und Sicherheit zu gewährleisten. Sie übernehmen in den nächsten Monaten die Verpflichtung, in wehrhafter Weise für ihr Österreich einzustehen.“

Gelöbnis als „Bekenntnis zu unserer Demokratie“

Laut dem Landeshauptmann verleihe das Bundesheer dem Land Stabilität und bilde die Bewahrer demokratischer Werte aus. Das Gelöbnis sei weit mehr als eine formale Pflicht: „Dieses Gelöbnis ist ein lautes Bekenntnis zu unserer Demokratie“, hielt Fellner fest und dankte den Anwesenden für ihre Einsatzbereitschaft und ihren Mut. Für die Zukunft nach dem Dienst gab er den jungen Männern und Frauen den Wunsch mit, den neu gewonnenen „Gewinner-Mindset mitzunehmen ins Leben“. Auch der Kärntner Militärkommandant Philipp Eder unterstrich die Bedeutung des Tages und verwies auf die notwendige Professionalität im Einsatz. Diese basiere auf harter Arbeit und ständigem Lernen. Mit Blick auf die aktuelle Debatte um die Dauer des Wehrdienstes mahnte Eder, dass Qualität Zeit benötige: „Die Entscheidung muss im Sinne der Sicherheit der Bevölkerung und im Sinne der Kompetenz der Soldatinnen und Soldaten fallen.“

Totenehrung am Kriegerdenkmal

Bürgermeister Leopold Astner hieß neben LR Sebastian Schuschnig zahlreiche Ehrengäste und Familienmitglieder in der Wulfeniastadt willkommen. Er erinnerte an die historische Bedeutung der Region Hermagor als Zeugnis von Krieg und Frieden und verwies auf die unverzichtbare Hilfe des Bundesheeres bei vergangenen Naturkatastrophen. „Das Bundesheer ist mit Mann und Maschine angerückt, hat geholfen, geborgen und Schäden beseitigt, dafür danken wir alle“, so Astner. Die 400 Rekruten werden ihren Dienst nun in verschiedenen Verbänden in Villach, Klagenfurt und Bleiburg fortsetzen. Die feierliche Zeremonie, die gemeinsam vom Militärkommando Kärnten, der Stadtgemeinde und dem Pionierbataillon 1 organisiert wurde, fand ihren musikalischen Rahmen durch die Militärmusik Kärnten unter Oberst Dietmar Pranter. Bereits vor dem eigentlichen Festakt am Sportplatz wurde im Rahmen einer Totenehrung am Kriegerdenkmal der Opfer gedacht.