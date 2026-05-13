Schicksal rührt Kärnten: Über 50.000 Euro für krebskranken Fabio (5)

Die Feldkirchner Tätowiererin Melanie Buchacher startete eine bewegende Spendenaktion für den fünfjährigen Fabio. Fast 55.000 Euro kamen bereits zusammen, um die Familie im Kampf gegen den Krebs zu entlasten.

Der kleine Fabio kämpft gegen den Lymphknotenkrebs. Durch einer Initiative der Tattoo-Szene erfährt seine Familie nun eine überwältigende finanzielle Unterstützung für die schweren Behandlungen.

Der kleine Fabio kämpft gegen den Lymphknotenkrebs. Durch einer Initiative der Tattoo-Szene erfährt seine Familie nun eine überwältigende finanzielle Unterstützung für die schweren Behandlungen.

In Feldkirchen (Kärnten) sorgt derzeit eine Welle der Hilfsbereitschaft für Gänsehaut. Die Tätowiererin Melanie Buchacher hat eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um den fünfjährigen Fabio und seine Familie in einer ihrer schwersten Prüfungen zu unterstützen. Der Junge aus Kärnten kämpft gegen bösartigen Hodgkin-Lymphknotenkrebs und befindet sich bereits in intensiver Behandlung.

Alltag zwischen Hoffnung und Chemotherapie

Die Diagnose hat den Alltag der Familie von Grund auf erschüttert. Neben der emotionalen Ungewissheit bestimmen nun regelmäßige Fahrten zur Chemotherapie nach Graz das Leben.„Seit der Diagnose hat sich das Leben seiner Familie komplett verändert. Fabio befindet sich aktuell in Chemotherapie und muss regelmäßig für seine Behandlungen nach Graz. Trotz allem ist er ein unglaublich tapferer kleiner Kämpfer“, erklärt Organisatorin im Spendenaufruf. Da Fabio aufgrund der Behandlung keinen Kindergarten besuchen kann und eine Betreuung rund um die Uhr benötigt, steht die Familie vor massiven Herausforderungen. „Für seine Familie bedeutet das nicht nur eine enorme emotionale Belastung, sondern auch große finanzielle Herausforderungen“, heißt es weiter.

Finanzielle Entlastung als Ziel

Zusätzlich zu den laufenden Kosten für Fahrten und Medikamente wiegen die Verdienstausfälle schwer, da eine dauerhafte Pflege des Fünfjährigen unumgänglich ist. Um hier anzusetzen, haben sich zahlreiche Tattoo-Artists zusammengeschlossen. „Mit dieser Spendenaktion möchten wir Fabio und seine Familie in dieser schweren Zeit unterstützen und ihnen zumindest einen Teil der finanziellen Sorgen abnehmen, damit sie ihre ganze Kraft auf das konzentrieren können, was jetzt am wichtigsten ist: Fabio. Jede Spende hilft“, heißt es abschließend im Aufruf.

Überwältigende Resonanz

Die Initiative hat bereits Kreise gezogen, die weit über die regionale Community hinausgehen. Zum aktuellen Zeitpunkt sind bereits fast 55.000 Euro zusammengekommen. Insgesamt knapp 800 Spender haben sich beteiligt, wobei eine Einzelspende in Höhe von exakt 1.000 Euro alle Anderen übertrifft. Auf Anfrage von 5 Minuten war Melanie Buchacher bislang nicht erreichbar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.05.2026 um 17:24 Uhr aktualisiert