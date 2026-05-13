Wolfsabschüsse in Kärnten: Biologin kritisiert mangelnde Wirksamkeit

Was Tierschützer und Wolfsexperten schon immer kritisieren und es vorhersagten, dass Abschüsse keine Lösung der Wolfsfrage sein kann, ist eingetroffen.

Was Tierschützer und Wolfsexperten schon immer kritisieren und es vorhersagten, dass Abschüsse keine Lösung der Wolfsfrage sein kann, ist eingetroffen.

Mindestens 40 Wölfe wurden in Kärnten bereits abgeschossen, gebracht hat es bis jetzt aber keine Entspannung. Im Gegenteil jüngst wurden wie berichtet vermutlich zwei Pferde von Wölfen attackiert und verletzt. Was Tierschützer und Wolfsexperten schon immer kritisieren und es vorhersagten, dass Abschüsse keine Lösung der Wolfsfrage sein kann, ist eingetroffen. Die Biologin Leona Fux verweist dazu auf Studien aus der Slowakei, Slowenien, Deutschland und Dänemark die belegen: Wolfsabschüsse sind ineffizient – wirksam schützt nur Herdenschutz vor Wolfsrissen, Wolfsabschüsse verhindern Risse nicht. Fux erläutert: „Internationale Studien und Review-Studien belegen wieder und wieder, dass tödliche Maßnahmen deutlich ineffizienter sind als Zäune, Herdenschutzhunde und Behütung. Die Wirksamkeit steigt, wenn Maßnahmen professionell geplant, ausreichend dimensioniert und dauerhaft betrieben werden“.

Dazu listet sie auf: Elektrozäune mit ausreichender Höhe und Spannung

Herdenschutzhunde, die gezielt ausgebildet und begleitet werden

Nachtpferche vor allem in sensiblen Zeiten, etwa wenn Jungtiere geboren werden

Behütung und angepasstes Weidemanagement

Herdenschutz schützt die Tiere verlässlich und nachhaltig – und ermöglichen, dass Landwirtschaft und Wolf in Österreich nebeneinander koexistieren können

„Wölfe sind keine Fluchttiere“

„Es gibt auch keine belastbare wissenschaftliche Studie, die belegt, dass Wölfe durch Bejagung generell ’scheuer‘ werden. Diese oft wiederholte Behauptung wird zwar gerne in den Raum gestellt, bleibt aber ohne fundierte Datengrundlage, während Studien sehr wohl belegen, dass Wölfe durch die Jagd nicht ’scheuer‘ werden. Wobei die jagdlich viel zitierte Scheu mit Fluchtdistanz verwechselt wird. Wölfe sind keine Fluchttiere und haben daher eine geringere Fluchtdistanz“, schildert Fux und setzt fort: „Problematisch ist auch die Darstellung des Jagdreferenten LH Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP), dass die Risse zurückgehen. Die Zahlen zeigen, dass sich die Weidetierrisse trotz intensiver Abschüsse im Jahr 2024 deutlich erhöht haben. Daraus folgt klar, dass die pauschale Annahme ‚mehr Abschuss = weniger Schäden‘ empirisch nicht haltbar ist. Es wurden überwiegend sogenannte ‚Risikowölfe‘ entnommen, die nachweislich keine Weidetiere gerissen hatten. Dies wirft erhebliche Zweifel an der Zielgenauigkeit und Wirksamkeit dieser Maßnahmen auf.“

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Zwei Wölfe zum Abschuss verordnet

Hinzu käme, dass Österreich selbst im letzten Bericht gemäß Artikel 17 der FFH-Richtlinie festgehalten hat, dass sich der Wolf nicht in einem günstigen Erhaltungszustand befindet. Vor diesem Hintergrund (Art. 14 FFH Richtlinie) erscheinen Forderungen nach einer Ausweitung der Jagd fachlich wie rechtlich höchst fragwürdig und ignorieren die EU Judikatur, schließt sie in einer schriftlichen Stellungnahme zu den Vorgängen in Kärnten. Aktuell sind nach Auskunft des Landes auf Anfrage von 5 Minuten wieder zwei Wölfe zum Abschuss verordnet. Es gab heuer schon 107 Vergrämungen. Der Wolf scheint trotz der Abschüsse in Kärnten angekommen um zu bleiben.