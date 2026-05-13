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Symbolfoto von 5min.at: Nahaufnahme von zwei Polizeimotorräder.
Die Polizei hat umgehend eine großräumige Fahndung nach dem flüchtigen Fahrer eingeleitet.
Krumpendorf
13/05/2026
Heute Nachmittag

Fahndung in Kärnten: Polizist von Auto erfasst, Lenker auf der Flucht

Ein Polizist wurde in Krumpendorf von einem Auto angefahren und verletzt. Der Fahrer ließ den Wagen stehen und flüchtete zu Fuß. Die Fahndung nach dem Flüchtigen läuft.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(99 Wörter)
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Ein schwerer Zwischenfall ereignete sich am Mittwochnachmittag in Krumpendorf, als ein Beamter der Motorradpolizei auf der Kärntnerstraße von einem Pkw erfasst wurde. Durch die Kollision kam der Polizist zu Sturz und zog sich Verletzungen zu, die eine Einlieferung in das Unfallkrankenhaus Klagenfurt erforderlich machten.

Fahrer auf der Flucht

Anstatt dem Verletzten beizustehen, wählte der Unfalllenker die Flucht: Er ließ sein Fahrzeug am Unfallort zurück und setzte seinen Weg zu Fuß fort. Die Polizei hat umgehend eine Fahndung nach dem flüchtigen Fahrer eingeleitet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.05.2026 um 17:50 Uhr aktualisiert
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