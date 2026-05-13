Nach Balkonsturz in Lignano: 18-jähriger Schüler verstorben

Überschattet von einem tragischen Unglück bereitet sich der Adria-Badeort Lignano auf die kommende Pfingstreisewelle vor. Was als ausgelassene Abschlussreise des Gymnasiums „Galileo Galilei – Marie Curie“ geplant war, endete in einer Katastrophe: Ein 18-jähriger Schüler erlag am Dienstagabend seinen schweren Verletzungen, die er sich bei einem Sturz von einem Hotelbalkon zugezogen hatte.

Kampf der Mediziner blieb vergeblich

Der folgenschwere Vorfall ereignete sich bereits am 3. Mai. Obwohl der junge Mann unmittelbar nach dem Aufprall laut Medienberichten noch bei Bewusstsein war, verschlechterte sich sein Gesundheitszustand in der Folge massiv. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er per Rettungshubschrauber in die Klinik nach Udine transportiert. Trotz intensiver Bemühungen der Ärzte konnte sein Leben nicht gerettet werden. Der Verlust wiegt schwer, da der junge Mann als außergewöhnlich begabt galt. „Er hatte noch sein ganzes Leben vor sich. Seine Leistungen hatten ihn bereits in die Reihen der akademischen Exzellenz Italiens katapultiert“, berichtet etwa die italienische Presse über den jungen Mann.