Vor Karawankentunnel: Kilometerlanger Stau nach Unfall in Kärnten
Nach einem Unfall in Kärnten staut sich der Verkehr auf der A11 Richtung Slowenien auf sechs Kilometern. Autofahrer müssen vor dem Karawankentunnel mit viel Geduld rechnen.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
An der Karawanken Autobahn (A11) in Fahrtrichtung Slowenien müssen Reisende derzeit viel Geduld aufbringen. Zwischen der Anschlussstelle St. Niklas-Faaker See und dem Nordportal des Karawankentunnels hat sich mittlerweile ein Stau von etwa sechs Kilometern Länge gebildet, wie die ASFINAG berichtet.
Unfall als Ursache
Grund für die massiven Verzögerungen ist ein Unfall im St. Niklas Tunnel, der den Bereich zwischen St. Niklas und St. Jakob im Rosental blockiert. Autofahrer sollten mit Zeitverlusten rechnen und den betroffenen Abschnitt nach Möglichkeit weiträumig umfahren oder bereits vorab entsprechende Wartezeiten in ihre Reiseplanung einbeziehen.