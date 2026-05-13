Vor Karawankentunnel: Kilometerlanger Stau nach Unfall in Kärnten

Nach einem Unfall in Kärnten staut sich der Verkehr auf der A11 Richtung Slowenien auf sechs Kilometern. Autofahrer müssen vor dem Karawankentunnel mit viel Geduld rechnen.

Nach einem Unfall kommt es vor dem Karawankentunnel zu kilometerlangen Verzögerungen im Reiseverkehr.

Nach einem Unfall kommt es vor dem Karawankentunnel zu kilometerlangen Verzögerungen im Reiseverkehr.

An der Karawanken Autobahn (A11) in Fahrtrichtung Slowenien müssen Reisende derzeit viel Geduld aufbringen. Zwischen der Anschlussstelle St. Niklas-Faaker See und dem Nordportal des Karawankentunnels hat sich mittlerweile ein Stau von etwa sechs Kilometern Länge gebildet, wie die ASFINAG berichtet.

Unfall als Ursache

Grund für die massiven Verzögerungen ist ein Unfall im St. Niklas Tunnel, der den Bereich zwischen St. Niklas und St. Jakob im Rosental blockiert. Autofahrer sollten mit Zeitverlusten rechnen und den betroffenen Abschnitt nach Möglichkeit weiträumig umfahren oder bereits vorab entsprechende Wartezeiten in ihre Reiseplanung einbeziehen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.05.2026 um 20:03 Uhr aktualisiert