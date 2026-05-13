Skip to content
Region auswählen:
/ ©Klagenfurt_Elite
Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Stau.
Nach einem Unfall kommt es vor dem Karawankentunnel zu kilometerlangen Verzögerungen im Reiseverkehr.
Kärnten
13/05/2026
Stau am Mittwoch

Vor Karawankentunnel: Kilometerlanger Stau nach Unfall in Kärnten

Nach einem Unfall in Kärnten staut sich der Verkehr auf der A11 Richtung Slowenien auf sechs Kilometern. Autofahrer müssen vor dem Karawankentunnel mit viel Geduld rechnen.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(104 Wörter)
Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen

An der Karawanken Autobahn (A11) in Fahrtrichtung Slowenien müssen Reisende derzeit viel Geduld aufbringen. Zwischen der Anschlussstelle St. Niklas-Faaker See und dem Nordportal des Karawankentunnels hat sich mittlerweile ein Stau von etwa sechs Kilometern Länge gebildet, wie die ASFINAG berichtet.

Unfall als Ursache

Grund für die massiven Verzögerungen ist ein Unfall im St. Niklas Tunnel, der den Bereich zwischen St. Niklas und St. Jakob im Rosental blockiert. Autofahrer sollten mit Zeitverlusten rechnen und den betroffenen Abschnitt nach Möglichkeit weiträumig umfahren oder bereits vorab entsprechende Wartezeiten in ihre Reiseplanung einbeziehen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.05.2026 um 20:03 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: