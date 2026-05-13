„Nur Schritttempo“: GTI-Andrang sorgt für Stau rund um den Faaker See

Der GTI-Andrang am Faaker See stellt die Geduld der Autofahrer auf die Probe. Während der Verkehr stockt, lobt die Polizei die Disziplin der Teilnehmer.

Am Faaker See herrscht derzeit Stillstand im Verkehr, wie ein Leser am Mittwoch der Redaktion berichtete. Die Landespolizeidirektion bestätigte auf Nachfrage von 5 Minuten die Überlastung der Straßen. „Es ist sehr viel los, aktuell geht es nur im Schritttempo weiter“, so die Beamten. Ausschlaggebend dafür ist auch der Besucherandrang rund um die Neuauflage des historischen GTI-Treffens

Viel Verkehr, wenige Vorfälle

Allerdings hieß es von der PI Faak am See, dass jene Verkehrsbildung rund um das Treffen keine Rarität sei. Seitens der Polizei wurde zudem die Vorbildlichkeit der GTI-Fahrer hervorgehoben, Vorfälle gab es laut den Einsatzkräften nur „wenige bis fast gar keine“.